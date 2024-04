Sute de coloniști israelieni atacă satele palestiniene din Cisiordania ocupată, după ce un adolescent israelian dispărut a fost găsit mort

Sute de coloniști israelieni au înconjurat satele palestiniene și au atacat locuitorii din Cisiordania ocupată, au declarat martori oculari pentru CNN, după ce un băiat israelian care dispăruse dintr-o colonie a fost găsit mort.

Corpul lui Binyamin Achimair, în vârstă de 14 ani, a fost găsit în zona Malachei Ha’Shalom, armata israeliană afirmând că acesta a fost ucis într-un „atac terorist”.

Deocamdată nu este clar care a fost cauza morții, iar FDI nu a furnizat încă dovezi că acesta a fost un „atac terorist”.

La scurt timp după aceea, înregistrări video obținute de CNN arată coloniști care incendiază case și mașini în satul Duma, la sud-est de Nablus. În imagini se vede cum fum gros în aer, în timp ce coloniștii trag focuri de armă în zonă. Martorii oculari au declarat că coloniștii au luat cu asalt casele oamenilor, ceea ce a dus la ciocniri cu palestinienii.

Într-o înregistrare video obținută de CNN din Duma, un bărbat a descris situația ca fiind un „război de stradă”.

Videoclipurile de pe rețelele de socializare arată ciocniri între palestinieni și coloniști în satele Deir Dibwan și Beitin, la est de Ramallah. Palestinienii sunt văzuți aruncând cu pietre în coloniști, iar vehiculele militare israeliene trăgând cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

⚠️After the body of the 14 year old which was kidnapped and murdered by the palestinazis was found, clashes began between a small group of Jewish provocateurs in Beitin and Douma in the #WestBank, IDF troops arrived to the area to cease the tensions. pic.twitter.com/yB2wE39z9h

— parallel_universe (@ignis_fatum) April 13, 2024