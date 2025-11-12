SURSE Fostul senator PNL Vlad Pufu, luat în calcul pentru șefia TVR. Pufu a fost apropiat de Elena Udrea și e campion la contracte din bani publici

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul senator liberal Vlad Pufu e luat în calcul în interiorul PNL pentru șefia TVR, au declarat pentru G4Media surse politice. Pufu, originar din Buzău, deține un trust de media și a fost apropiat de Elena Udrea. Procedura de numire a unei noi conduceri la televiziunea publică ar putea fi declanșată săptămâna viitoare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Companiile la care Vlad Pufu a fost acționar au câștigat zeci de contracte din bani publici de-a lungul timpului, după cum arată anchetele din presa centrală și locală.

Firma S.C. TIPOGRUP PRESS S.A. din Buzău pe care Pufu a deținut-o împreună cu Ion Cristoiu și Zaharia Antohe a beneficiat de contracte din bani publici în sumă de 365.553 euro doar în perioada 2007- 2012, a scris publicația Liber în Buzău.

Printre aceste contracte s-a numărat și unul direct de la Ministerul Dezvoltării condus de Elena Udrea – contract de servicii, în valoare de 330.000 lei fără TVA, pentru servicii pentru editarea, tipărirea și distribuția revistei REGIO pentru Programul Operațional Regional.

Firmele deținute de Pufu au avut contracte cu Primăria Buzău și Consiliul Județean Buzău, potrivit aceleiași surse.

Pufu a candidat și în 2024 pentru un loc de senator pe listele PNL, dar nu a mai prins un loc în Parlament.

În acest moment, TVR e condusă de jurnalistul Dan Turturică.

Notă: Informația despre Vlad Pufu a fost publicată și de Gandul