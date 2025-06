VIDEO Surpriză mare în WTA: Lidera mondială Sabalenka, învinsă clar în semifinale la Berlin de locul 164 mondial

Aryna Sabalenka a suferit o înfrângere clară în semifinalele turneului WTA de la Berlin, lidera mondială cedând, scor 2-6, 4-6, meciul cu Marketa Vondrousova, ocupantă a locului 164 în lume.

Lidera ierarhiei mondiale și-a cedat în patru rânduri game-urile de serviciu, Marketa făcând diferența de la retur.

Serviciul, una dintre principalele arme ale Arynei, nu a funcționat sâmbătă, Sabalenka având procentaje slabe atât pe primul, cât și pe al doilea: 64% puncte câștigate, respectiv 31%.

Duelul s-a terminat după o oră și 22 de minute.

Rezumatul partidei dintre Marketa Vondrousova și Aryna Sabalenka

Vondrousova (25 de ani) este campioana de la Wimbledon din 2023.

În cealaltă semifinală de la Berlin se întâlnesc Liudmila Samsonova (20 WTA) și Xinyu Wang (locul 49 mondial).

