VIDEO Surpriză în Turneul Campioanelor: Iga Swiatek, eliminată din grupe după ce Barbora Krejcikova a învins-o pe Coco Gauff în două seturi

Iga Swiatek, locul doi mondial WTA, a fost eliminată din grupele Turneului Campioanelor, după ce Barbora Krejcikova (locul 13 WTA) a învins-o pe Coco Gauff (locul 3 WTA), joi, în două seturi cu 7-5, 6-4, după o oră și 44 de minute de joc.

Semifinalele vor arăta în felul următor: Sabalenka vs Gauff și Krejcikova vs Zheng.

SEMIFINALIST ✅@BKrejcikova books her ticket into the final four after defeating Gauff in straight sets! #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/jwMWaYmJNT

— wta (@WTA) November 7, 2024