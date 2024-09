SUA: Cum ar putea arăta cabinetele Harris si Trump 2.0?

Directorul CIA, Bill Burns, sau Chris Coons, senatorul democrat de Delaware care este un apropiat al lui Joe Biden, ar putea să fie numiți în fruntea diplomației americane în cazul în care Kamala Harris va câștiga alegerile pentru Casa Albă din 5 noiembrie. De asemenea, Michèle Flournoy ar putea face istorie ca prima femeie secretar al Apărării, în timp ce Phil Gordon, un veteran al administrațiilor Obama și Clinton, ar putea ajunge consilierul pentru securitate națională al președintei Harris. De partea sa, un cabinet Donald Trump 2.0 i-ar putea include pe senatorii Tom Cotton și Marco Rubio, pe fostul secterar de Stat Mike Pompeo sau pe miliardarul John Paulson.

Cabinetul Harris

În timp ce democrații sunt entuziasmați de avansul în sondaje pe care vicepreședinta Kamala Harris îl are în prezent în fața fostulului președinte republican Donald Trump, analiștii americani se întreabă cine ar putea servi într-un potențial Cabinet Harris dacă ea va obține victoria în alegerile din noiembrie.

Comentatorii cred că persoanele nominalizate pentru o poziție în guvernul Harris s-ar confrunta probabil cu un Senat controlat la mustață de democrați sau aflat chiar sub majoritate republicană, ceea ce înseamnă că președinta Harris ar trebui să echilibreze realitățile partizane cu dorința ei de a impune nominalizări istorice, așa cum ar fi de exemplu nominalizarea primei femei care să conducă Departamentul american al Apărării.

“Sunt sigur că (executivul Harris) va fi foarte divers. Cred că va fi un amestec de oameni care au fost prin Washington de ceva vreme în astfel de roluri pentru că ea respectă asta, dar s-ar putea să amestece și să aducă voci noi,” a spus un aliat al candidatei democrate, citat de The Hill.

Potrivit jurnaliștilor americani, probabil că Harris va menține în cabinetul său câțiva oficiali din Administrația Biden, cărora li se vor alătura persoane apropiate de democrată din perioada pe care ea a petrecut-o în Senat și ca procuror general al Californiei.

În cazul în care Harris va câștiga președinția Americii, iată câteva dintre numele vehiculate pentru cabinetul său.

# Secretarul de Stat. Analiștii americani cred că, cel mai probabil, va avea loc o schimbare la vârful Departamentului de Stat, după ce actualul diplomat-șef al lui Biden, Antony Blinken, a sugerat recent că nu va rămâne în Administrația Harris.

“În ceea ce privește propriul meu viitor, tot ceea la ce mă uit în acest moment este echilibrul acestei administrații și (cea care vine din) ianuarie,” a spus Blinken. “Și vă pot spune că, după ce am petrecut ceva timp în ultima săptămână într-o mică pauză cu copiii mei, îmi va plăcea să am mult mai mult timp cu ei.”

Directorul CIA, Bill Burns, un veteran al diplomației americane, este prezentat ca posibil secretar de Stat. Biden s-a bazat pe Burns pentru cele mai sensibile misiuni diplomatice din ultimii patru ani: el a fost trimis la Kabul pentru a se întâlni cu talibanii în mijlocul preluării de către gruparea teroristă a Afganistanului; la Moscova pentru a-l avertiza pe președintele rus Vladimir Putin împotriva invaziei pe scară largă a Ucrainei; și, cel mai recent, în calitate de negociator principal în eforturile de a asigura o încetare a focului între Israel și Hamas.

“Cred că Bill Burns este cel mai bun strateg din guvern,” a spus Michael O’Hanlon, director de cercetare în politică externă la grupul think-tank Brookings Institution. “Sper că va fi luat în considerare cu fermitate pentru funcția de secretar de Stat.”

Senatorul Chris Coons (Delaware), un confident al lui Biden în chestiuni de politică externă și un membru senior al Comitetului pentru Relații Externe din Senat, care se concentrează de mult timp pe Africa, este un alt nume care a apărut în conversațiile privind viitorul secretar de Stat.

La fel și senatorul Chris Murphy (Connecticut), și el un membru senior al Comisiei de Relații Externe a Senatului.

Ambii senatori au fost evazivi în răspunsurile lor atunci când au fost întrebați de ziariști dacă au vreo aspirație de a deveni cel mai important diplomat al Americii, spunând că sunt concentrați acum ca democrații să câștige Camera Reprezentanților, Senatul și președinția în scrutinul din noiembrie.

Dar Coons a spus că Senatul a servit “în mod istoric” drept un bazin promițător din care s-au ales membrii cabinetului. De exemplu, Harris era de patru ani membră a Senatului când Biden a ales-o pentru postul de vicepreședinte (asta după ce democrata a avut o tentativă de a candida în alegerile primare ale democraților pentru a ajunge candidata partidului pentru Casa Albă în 2020, dar a abandonat înainte de primul scrutin). De asemenea, foștii secretari de stat Hillary Clinton și John Kerry au fost ambii senatori înainte de a ajunge în fruntea Departamentului de Stat de la Washington.

Un fost consilier al lui Harris din perioada când democrata era în Senat a remarcat că vicepreședinta este prietenă cu Murphy, ceea ce i-ar putea crește șansele acestuia. “Au o relație și lucrează bine împreună,” a spus sursa.

În plus, Murphy are 51 de ani, reprezentând o generație mai tânără decât Coons, senatorul de Delaware având 61 de ani.

#Secretarul Apărării. O potențială administrație Harris ar putea în sfârșit să o includă pe Michèle Flournoy, aceasta devenind prima femeie din istoria Americii care să conducă Pentagonul.

Flournoy a fost subsecretar al Apărării pentru politică sub fostul președinte Barack Obama timp de trei ani, lucru care a făcut-o femeia cu cel mai înalt rang din istoria Departamentului Apărării de la Washington.

Ea a fost considerată favorită pentru șefia Pentagonului sub președintele Joe Biden, având în vedere vasta ei experiență în domeniul securității naționale, dar în locul ei a fost preferat Lloyd Austin, care a devenit primul bărbat de culoare care a condus Pentagonul.

“Harris vrea să deschidă o nouă pagină, iar (Departamentul Apărării) este un loc în care nu a existat niciodată o femeie,” a spus un consultant democrat referindu-se la Flournoy.

De asemenea, O’Hanlon, de la Brookings Institution, a spus că numele lui Flournoy ar putea să fie “în fruntea listei de candidați ipotetici.” Acesta a adus în discuție și numele lui Colin Kahl, care a ocupat funcția de subsecretar al Apărării pentru politică în Administrația Biden până în iulie 2023, precum și pe cel al Marei Karlin, care a fost secretar adjunct al Apărării pentru strategie, planuri și capabilități între august 2021 și decembrie 2023.

# Consilierul pentru securitate națională. Una dintre cele mai importante funcții care nu necesită confirmarea Senatului este consilierul pentru securitate națională – poziția deținută în prezent de Jake Sullivan.

Phil Gordon, un veteran al administrațiilor Barack Obama și Bill Clinton, a servit ca consilier pentru securitate națională al lui Harris din martie 2022 și a fost consilier adjunct pentru securitate națională la începutul Administrației Biden. El este un candidat de top pentru a rămâne în funcție dacă vicepreședinta democrat va ajunge în Biroul Oval.

“Cred că este o minte foarte inteligentă și creativă,” a spus Matt Duss, vicepreședinte executiv la Center for International Policy și fostul consilier pentru politică externă al senatorului Bernie Sanders.

Duss s-a referit la cartea lui Gordon, intitulată “Losing the Long Game: The False Promise of Regime Change in the Middle East,” pentru a demonstra “că acesta nu este cineva care crede în aceste iluzii și fantezii ale abilităților magice ale puterii americane, el are o abordare un pic mai realistă.”

Randy Scheunemann, vicepreședinte al International Republican Institute și consilier strategic la Halifax International Security Forum, l-a descris pe Gordon ca un prieten, dar a adăugat că acesta “este foarte precaut.” Scheunemann a criticat perioada pe care Gordon a petrecut-o ca secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și eurasiatice, care a coincis cu o schimbare a poziției de apărare antirachetă a SUA în Europa.

Dar, mai recent, rolul lui Gordon a fost evidențiat ca fiind cheie în asigurarea unei tranziții fără probleme a puterii după alegerile prezidențiale din Guatemala și prevenirea unei lovituri de stat în țara din America Centrală.

Un republican în cabinet?

În urmă cu câteva săptămâni, Harris s-a angajat într-o declarație publică să numească un republican în cabinetul său, un semn al bipartizanatului care are precedent în administrațiile prezidențiale anterioare. De exemplu, republicanul Robert Gates a fost secretarul Apărării în timpul George W. Bush, dar a fost menținut în funcție de democratul Obama.

The Hill a precizat că nu este clar ce poziție din cabinet ar dori Harris să o ocupe cu un republican.

Două nume de mare profil și-au trecut numele pe lista potențială după ce au anunțat că o spijină pe Harris și l-au criticat frecvent pe Trump: foștii reprezentanți republicani Adam Kinzinger (Illinois) și Liz Cheney (Wyoming).

Cheney, împreună cu tatăl ei, fostul vicepreședinte republican Dick Cheney, au spus că vor vota pentru Harris în noiembrie. Cheney este însă izolată în Partidul Republican, iar acest lucru a fost demonstrat de înfrângerea lamentabilă pe care a suferit-o în alegerile primare ale conservatorilor.

În plus, tatăl ei este repudiat de actuala majoritate republicană pro-Trump pentru rolul pe care l-a avut în timpul președinției lui George W. Bush în declanșarea războaielor din Afghanistan și, mai ales, din Irak.

Kinzinger, care a vorbit la Convenția Națională Democrată, a declarat pentru Los Angeles Times la începutul acestei săptămâni că “va fi cu siguranță” deschis să servească într-o Administrație Harris.

O’Hanlon, de la Brookings, a menționat și numele ambasadoarei SUA în Kenya, Meg Whitman, drept o opțiune republicană într-un posibil cabinet Harris, având în vedere experiența în politică externă și experiența ei în afaceri și tehnologie.

În calitate de fost CEO al eBay, Hewlett Packard Enterprise și compania media Quibi, ea a fost considerată o posibilă variantă pentru postul de secretar al Comerțului în cabinetul Biden în 2021.

# Procurorul general. Guvernatorul Carolinei de Nord, Roy Cooper, care a fost considerat și pentru rolul de vicepreședinte al lui Harris, este văzut drept cel mai important candidat pentru poziția de procuror general într-un viitor cabinet Harris. Cooper a fost procurorul general al Carolinei de Nord timp de aproape două decenii.

The Hill a scris că alte nume vizate pentru acest post le includ pe fostul senator Doug Jones (Alabama) și guvernatoarea de Massachusetts, Maura Healey, care a fost și ea procuroare generală a statului.

Apropiații lui Harris l-au indicat pe Cooper ca fiind cea mai probabilă opțiune pentru această poziție. Un consultant democrat a spus că Harris va căuta probabil să numească foști procurori generali precum Cooper, deoarece ea a rămas apropiată de alte figuri democrate care au ocupat anterior acest rol.

Harris și Cooper “au o relație foarte bună… iar el este un bun surogat pentru ea și are multe avantaje. Pentru oamenii care nu au fost prin Washington, el este un bun exemplu în acest sens,” a spus un aliat al democratei.

O alegere mai controversată ar fi cumnatul vicepreședintei și consilierul de campanie al democratei, Tony West. Acesta a fost procuror general asociat sub Obama și este căsătorit cu sora lui Harris, Maya. Cel mai recent, a ocupat funcția de director juridic la Uber.

“În mod evident, Harris are foarte multă încredere în el, iar el a fost implicat și respectat. L-am văzut călătorind cu ea în Air Force Two,” a spus un democrat apreopiat de Harris despre West.

Dar alții sunt sceptici că ea ar alege pe cineva din propria familie, de teamă să nu fie acuzată de nepotism.

# Secretarul Trezoreriei. Șeful Departamentului Trezoreriei poate fi o persoană pe care Harris să o mențină din cabinetul Biden, cel puțin la începutul administrației sale. Cei apropiați lui Harris au indicat admirația ei pentru actuala secretară a Trezoreriei, Janet Yellen.

“Îi place Janet Yellen. Mai ales când ne referim la economie, îi plac oamenii care au făcut treaba și au făcut deja o treabă foarte bună în acest rol. Acesta este un avantaj enorm,” a spus fostul consilier al lui Harris de la Senat.

Alte nume vizate pentru șefia Trezoreriei le includ pe secretara Departamentului de Comerț, Gina Raimondo, și președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, care anterior a fost președintele executiv al Mastercard și a colaborat îndeaproape cu Harris la Parteneriatul pentru America Centrală.

De asemenea, CNBC a relatat luna trecută că Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase, a fost luat și el în discuție pentru acest rol.

The Hill a notat că nu a existat niciodată un secretar afro-american la Departamentul Trezoreriei, ceea ce ar putea face din aceasta o poziție una în care Harris să deschidă o nouă pagină.

# Șeful Departamentului Muncii. Senatoarea Laphonza Butler (California) este de așteptat să se alăture cabinetului Harris. Butler a ajuns în Senat după ce a fost desemnată de guvernatorul de California să ocupe postul vacant al senatoarei Dianne Feinstein, după ce aceasta a murit în octombrie 2023. Butler a anunțat că nu mai dorește să candideze pentru această poziție în alegerile din noiembrie 2024.

Butler este o aliată de multă vreme a vicepreședintei Harris. Jurnaliștii americani cred că ea ar fi o alegere evidentă pentru postul de secretar al Departamentului Muncii, având în vedere trecutul ei ca organizator sindical și președinte al organizației sindicale SEIU State Council din California.

“Ar fi 1.000 la sută logic ca ea să intre într-un rol în cabinet. Cred că asta este mai mult ce i se potrivește. Acesta este ceva în care s-ar descurca extrem de bine,” a spus fostul consilier al lui Harris din Senat. “Ea lucrează foarte bine cu Kamala. Ea știe cum gândește, e cu adevărat acolo de ani de zile și lucrează extrem de bine împreună.”

În afară de aceste nume, presa americană indică trei foști colegi din Senat – senatoarea Catherine Cortez Masto (Nevada), guvernatoarea din New Mexico, Michelle Lujan Grisham, și senatoarea Debbie Stabenow (Michigan) – ca opțiuni de urmărit într-un potențial guvern Harris.

Ea este, de asemenea, prietenă apropiată cu secretarul pentru Transporturi, Pete Buttigieg, care ar putea să preia un alt rol într-o potențială Administrație Harris sau să rămână la conducerea actualei sale agenții.

Cabinetul Trump 2.0

De partea sa, echipa de campanie a lui Donald Trump a declarat că discuțiile despre cine ar putea ocupa roluri cheie în cabinetul său sunt “premature,” dar asta nu i-a împiedicat pe analiștii de peste ocean să facă o listă cu cine ar putea ocupa roluri de top într-o a doua Administrație Trump.

Fostul președinte republican se află în situația neobișnuită de a nu fi susținut în actuala campanie de câțiva dintre membrii cabinetului său anterior și mulți se așteaptă ca loialitatea să fie un factor determinant în numirile viitoare.

Echipa de tranziție a lui Trump va juca un rol central în a determina cine va servi într-o potențială Administrație Trump 2. Tranziția este condusă de fosta șefă a Small Business Administration (SBA), Linda McMahon, și de omul de afaceri Howard Lutnick. Partenerul lui Trump, senatorul JD Vance, Donald Trump Jr., Robert F. Kennedy Jr. și fosta reprezentată democrată Tulsi Gabbard (Hawaii) au roluri onorifice în echipa de tranziție.

Potrivit The Hill, următoarele nume ar putea ocupa poziții cheie în cabinet dacă Trump câștigă în noiembrie:

# Secretar de Stat. Există mai mulți candidați pentru postul de diplomat-șef al lui Trump, între care senatorul Marco Rubio (Florida), care a făcut parte din Comisia Senatului pentru Relații Externe și Comisia de Informații a Senatului. El a fost luat în considerare pentru postul de vicepreședinte al lui Trump și nu ar avea probleme să fie confirmat de colegii săi din Senat; senatorul Tom Cotton (Arkansas), care este și candidat la funcția de secretar al Apărării, ar putea fi luat în considerare pentru funcția de secretar de Stat. El este un veteran al armatei cu opinii agresive care s-a aliniat îndeaproape cu Trump; senatorul Bill Hagerty (Tennessee) este o altă potențială alegere, el servind ca ambasador al lui Trump în Japonia în timpul primului său mandat.

În afara Senatului, Robert O’Brien este considerat un candidat serios pentru a conduce Departamentul de Stat sau pentru a prelua un alt rol de conducere într-o a doua Administrație Trump. Anterior, acesta a fost cel mai important negociator de ostatici al lui Trump și a activat ca și consilier pentru securitate națională.

# Secretarul Departamentului Apărării. Printre numele care sunt prezentate ca potențiali nominalizați pentru funcția de secretar al Apărării se numără senatorul Tom Cotton și congresmanul Michael Waltz (Florida), ambii veterani.

De asemenea, Trump l-ar putea lua în considerare și pe Mike Pompeo, fostul său secretar de stat și director CIA și un absolvent de la West Point.

Trump l-a menționat, de asemenea, pe Christopher Miller, care a fost șef interimar al Pentagonului la sfârșitul primului său mandat, ca o posibilă alegere în cazul în care ar câștiga în noiembrie.

“L-am avut pe Miller la sfârșit, care a făcut o treabă foarte bună,” a spus Trump într-un interviu din decembrie 2023. “Am crezut că este foarte bun. Am crezut că este foarte bun.”

The Hill a reamintit că secretarul Apărării s-a dovedit a fi unul dintre cele mai volatile posturi ale cabinetului lui Trump în timpul primului său mandat. Jim Mattis a demisionat după ce Trump a spus că își retrage trupele din Siria, iar înlocuitorul său, Mark Esper, a fost concediat la câteva zile după alegerile din 2020, iar de atunci a fost critic la adresa lui Trump.

# Procuror general. Fostul președinte va căuta probabil un procuror general care să fie dispus să susțină eforturile administrației sale de a reprima imigrația ilegală, un fenomen care a luat amploare în timpul Administrației Biden, și de a testa limitele puterii executive.

Un nume care a apărut printre congresmenii și aliații lui Trump este senatorul Eric Schmitt (Missouri), care a fost anterior procuror general în acest stat. Senatorul din Missouri a apărut ca un susținător ferm al reducerii administrației, care ar fi una dintre prioritățile de top ale lui Trump într-un al doilea mandat.

Trump l-a lăudat și pe procurorul general din Texas, Ken Paxton, un alt potențial candidat pentru acest rol federal. “Avem mulți oameni care își doresc acest post și vor fi foarte buni. Dar (Paxton) este un tip foarte talentat,” a spus Trump în mai.

# Secretarul Departamentului Energiei. Trump și-a anunțat alegerea probabilă de a conduce Departamentul Energiei dacă va câștiga alegerile din noiembrie: guvernatorul din Dakota de Nord, Doug Burgum.

În timp ce alte personaje vor fi probabil luate în considerare, Burgum pare să aibă cea mai bună șansă. Fostul președinte a spus anterior la un miting electoral că guvernatorul republican “probabil știe mai multe despre energie decât oricine cunosc.” Când Trump l-a sunat pe Burgum pentru a-l informa că nu îl alege drept partener de candidatură în rolul de vicepreședinte, fostul președinte l-a salutat la telefon sub numele de “Domnule Secretar.”

Trump a precizat că, dacă va fi ales, o prioritate va fi anularea reglementărilor de mediu ale Administrației Biden și deschiderea de noi terenuri pentru foraj. Oricine va conduce Departamentul de Energie va fi probabil esențial pentru aceste eforturi, cred analiștii americani.

# Secretarul Trezoreriei. Alegerea lui Trump de a conduce Departamentul Trezoreriei va fi urmărită îndeaproape de Wall Street în săptămânile de după alegerile din noiembrie – asta, bineînțeles, dacă republicanul va câștiga Casa Albă.

Fostul președinte l-a propus pe managerul de fonduri speculative John Paulson ca variantă pentru conducerea agenției.

Alte nume menționate le includ pe fostul reprezentant comercial al SUA, Robert Lighthizer, care a ajutat la supravegherea utilizării agresive de către Trump a tarifelor și a eforturilor de a negocia acorduri cu China, Canada și Mexic, dar și investitorul Scott Bessent.

Un alt nume de urmărit este Steven Mnuchin, care a ocupat funcția de secretar al Trezoreriei lui Trump pe parcursul primului său mandat. Mnuchin nu a jucat un rol activ în cursa din 2024, dar a rămas fidel fostului președinte.

# Șeful Departamentului de Comerț. Unele nume care au apărut ca opțiuni pentru secretarul de la Comerț sunt Lighthizer și McMahon, fostul administrator SBA care conduce acum tranziția sa. McMahon este și cofondatoarea World Wrestling Entertainment.

The Hill a scris că oricine va preia acest rol va trebui să se pregătească pentru a implementa planurile lui Trump de a utiliza în mod agresiv tarifele într-un al doilea mandat.

Alte nume care au apărut pentru acest rol, potrivit unui fost oficial Trump, le includ pe Hagerty, care se află într-un mandat sigur în Senat, guvernatorul de Virginia, Glenn Youngkin, care are mandat limitat și nu poate candida pentru realege în 2025, sau omul de afaceri Keith Krach, care a fost subsecretar de stat pentru creștere economică, energie și mediu în Administrația Trump.

Un democrat în cabinet?

Trump a spus că ar fi dispus să nominalizeze un democrat care să servească în cabinetul său dacă ar fi cineva cu ale cărui puncte de vedere ar fi de acord. Vance a spus că “desigur” că Trump va numi un democrat într-un post de vârf, la fel cum vicepreședinta Harris s-a angajat să numească un republican în guvernul său.

Deși este puțin probabil ca Trump să prezinte vreun membru proeminent al Partidului Democrat, el are sprijinul a doi foști democrați care ar putea face parte din cabinetul său: Robert Kennedy Jr., democratul care a lansat o campanie independentă pentru Casa Albă și în cele din urmă a renunțat la acel efort pentru a-l susține pe Trump. Consilierii săi au semnalat că ar fi interesat să conducă Departamentul de Sănătate și Servicii Umane; și Tulsi Gabbard, care a părăsit Partidul Democrat în 2022, l-a susținut pe fostul președinte și campania acestuia în acest an.

Alte nume de urmărit

Ziariștii americani au notat că există și alte persoane care pot atrage atenția pentru posturile din cabinet.

Ben Carson, care a condus Departamentul pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană în timpul primului mandat al lui Trump, s-ar putea găsi într-un alt rol în guvernul Trump 2, după ce a rămas aproape de liderul republican în ultimii patru ani.

Congresmanul de Florida Brian Mast, un veteran de război, decorat cu Purple Heart, a semnalat că este deschis să conducă Departamentul Afacerilor Veteranilor.

Andrew Wheeler, care a condus Agenția pentru Protecția Mediului în timpul unei părți a primului mandat al lui Trump, ar putea reveni la acel rol sau la un alt post în cabinetul Trump 2.

Vivek Ramaswamy este un susținător vocal al lui Trump și ar putea fi luat în considerare pentru conducerea Departamentului de Comerț, cel de Securitate Internă sau Departamentul de Sănătate și Servicii Umane, având în vedere experiența sa de antreprenor și șef al unei companii farmaceutice.

Surse: The Hill, New York Times, Foreign Policy, Los Angeles Times, CNBC, Washington Post, Wall Street Journal, state.gov