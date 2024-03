STUDIU Un medicament pentru astm poate ajuta la reducerea reacțiilor severe la persoanele cu alegerii alimentare multiple: „Un pas înainte uimitor”

Un nou studiu arată că medicamentul pentru astm Xolair poate reduce substanțial reacțiile alergice severe la persoanele care au alergii alimentare multiple și care sunt expuse accidental la aceste alimente, informează CNN.

Datele publicate în New England Journal of Medicine arată că injecțiile repetate ale medicamentului pe parcursul a mai multor săptămâni au redus severitatea reacțiilor alergice la anumiți adulți și copii cu vârsta de 1 an, care sunt alergici la arahide și la alte alimente precum laptele, oul și grâul.

Administrația americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) și-a extins săptămâna trecută aprobarea pentru omalizumab, care este comercializat sub denumirea comercială Xolair, pentru a include persoanele cu alergii alimentare, pe baza unei analize intermediare a studiului.

Prin includerea mai multor alimente în noul studiu, cercetătorii au putut determina că Xolair ar putea, în teorie, să reducă o reacție alergică dacă o persoană ar consuma mai multe alimente la care este alergică în același timp, spun experții.

„Acesta este un pas înainte uimitor în domeniul nostru”, a declarat Dr. Sharon Chinthrajah, unul dintre autorii principali ai studiului și profesor asociat la Universitatea Stanford. „Există atât de multă teamă și anxietate care se regăsește în activitățile de zi cu zi pentru pacienții cu alergii alimentare sau pentru părinții unui pacient cu alergii alimentare”.

Xolair oferă persoanelor cu alergii alimentare o anumită protecție împotriva expunerii accidentale care ar putea duce la anafilaxie, o reacție alergică gravă și uneori amenințătoare de viață care necesită tratament medical imediat, inclusiv o injecție de epinefrină, a spus ea.

„Am pacienți care sunt în adolescență și care au doar o alergie la arahide și care nu au fost niciodată lăsați să mănânce în restaurant pentru că există atât de multă teamă de necunoscut”, a declarat Dr. Robert Wood, autorul principal al studiului și director al Diviziei Eudowood de Alergii, Imunologie și Reumatologie de la Johns Hopkins Children’s Center.

Nu există un tratament pentru alergiile alimentare, iar singurul alt tratament aprobat de FDA este Palforzia, o imunoterapie orală pentru alergiile la arahide la copiii cu vârste cuprinse între 4 și 17 ani.

„Dar realitatea este că majoritatea pacienților noștri nu au doar alergie la arahide”, a adăugat Wood. „Având ceva care este cu adevărat agnostic față de alimentele specifice va acoperi mult mai mulți pacienți cu alergii alimentare”.

Tratament de succes la copii

Xolair este dezvoltat și promovat de Genentech și Novartis în SUA și a fost aprobat în 2003 pentru tratarea astmului alergic persistent moderat până la sever.

Pentru aprobarea sa pentru persoanele cu alergie alimentară, FDA a solicitat un studiu de fază 3 controlat cu placebo care să includă un „set complet de date privind persoanele alergice la alune”, spune Wood, deoarece alergiile la alune sunt printre cele mai frecvente alergii alimentare, în special la copii.

Alimentele folosite în cadrul studiului au fost arahidele, caju, oul, laptele, nucile, alunele și grâul, care sunt unii dintre cei mai comuni alergeni, a spus Wood.

Pentru studiu, care a fost finanțat de National Institutes of Health, cercetătorii au înrolat 180 de persoane cu antecedente de alergie la arahide și cel puțin alte două alergii alimentare. Fiecare a fost repartizat aleatoriu într-un grup care a primit o injecție de omalizumab sau un placebo la fiecare două până la patru săptămâni, timp de 16 până la 20 de săptămâni.

Toți participanții, cu excepția a trei dintre ei, aveau 17 ani sau mai puțin, au precizat cercetătorii. Adulții din cadrul studiului aveau între 19 și 28 de ani, potrivit lui Wood.

Atunci când au analizat rezultatele, cercetătorii s-au uitat la cei 177 de participanți care aveau vârste cuprinse între 1 și 17 ani.

„Dintre cei 177, 68 aveau vârsta de 5 ani sau mai puțin”, a spus Wood, menționând că, înainte de acest studiu, Xolair nu fusese niciodată studiat sub vârsta de 6 ani.

Acest lucru este deosebit de important, spun cercetătorii, deoarece prevalența alergiilor alimentare atinge un vârf la vârsta de 1 până la 2 ani.

„A avea un grup mare de participanți la studiu în cel mai tânăr grup de vârstă a fost foarte important”, a spus Wood. „Știm multe despre acest medicament din toți anii de utilizare în astm, dar siguranța copiilor mici nu a fost studiată, așa că acesta a fost un aspect important și liniștitor al studiului.”

Un total de 118 participanți au primit omalizumab, în timp ce 59 au primit un placebo.

După 16 săptămâni de tratament, studiul a arătat că 79 dintre cei 118 – aproximativ 67% – cărora li s-a administrat omalizumab au îndeplinit criteriile principale de evaluare, ceea ce înseamnă că au putut tolera cel puțin 600 de miligrame sau mai mult de proteine de arahide, ceea ce este egal cu aproximativ 2,5 alune.

Prin comparație, aproximativ 7% dintre participanții – patru din 59 – care au primit injecții placebo au îndeplinit aceste criterii.

Din grupul omalizumab, 44% au reușit să consume cu succes o doză cumulativă de 6.044 miligrame de proteine de arahide, echivalentul a aproximativ 25 de alune, au constatat cercetătorii.

Participanții care au primit omalizumab au fost, de asemenea, mai predispuși să tolereze alți alergeni, cum ar fi caju, ouă și lapte, decât grupul placebo, potrivit studiului.

„Studiul are și limitări”, notează cercetătorii. „Au fost incluși doar trei adulți, iar cohorta a fost în mare parte non-hispanică și albă, ceea ce ar putea reduce generalizabilitatea rezultatelor”.

Cât de sigur este Xolair?

Pentru unele persoane cu alergii alimentare, Xolair este mai sigur decât tratamentele de imunoterapie orală, potrivit Dr. Thomas Casale, profesor de medicină și pediatrie la University of South Florida Tampa și fost președinte al American Academy of Allergy Asthma and Immunology, care nu a fost implicat în noul studiu.

Xolair „oferă o protecție la fel de mare sau mai mare” decât medicamentul pentru alune aprobat de FDA, Palforzia, spune Casale, care funcționează în esență prin expunerea copiilor la doze controlate de proteine de alune până când aceștia ating un nivel de întreținere.

Xolair nu expune utilizatorii la un alergen specific și a fost administrat pacienților înainte de tratamentele de imunoterapie orală pentru a preveni evenimentele adverse, spune Casale.

Spre deosebire de imunoterapia orală, Xolair este o injecție anti-IgE, potrivit lui Wood. „IgE este un anticorp pe care sistemul nostru imunitar îl produce și este legat în mod specific de dezvoltarea alergiilor”.

Odată ce corpul nostru produce anticorpi IgE care răspund la un anumit alergen, cum ar fi laptele sau arahidele, o reacție alergică în toată regula este declanșată atunci când acești anticorpi sunt expuși la acel aliment, a spus Wood. „Scopul Xolair este de a se lega și de a bloca acei anticorpi IgE, prevenind o reacție alergică”.

Wood adaugă că siguranța Xolair este subliniată de faptul că multe persoane cu astm care primesc acest medicament au și alergii alimentare, iar acesta tratează ambele afecțiuni.

Efectele secundare ale Xolair includ reacții la locul injectării și febră, notează FDA.

Un angajament „pe viață”?

Pentru persoanele care au multiple alergii alimentare severe și chiar astm alergic moderat sau sever, spune Casale, Xolair ar putea fi cea mai bună opțiune de tratament. Dar pentru cei cu reacții alergice mai ușoare, medicamentul ar putea să nu merite costul.

Pentru tratamentul alergiilor alimentare, prețul de listă estimat pentru Xolair variază între aproximativ 2.900 de dolari pentru copii și 5.000 de dolari pentru adulți în fiecare lună, potrivit Genentech.

„Costul real plătit de majoritatea pacienților este de obicei mai mic, în funcție de acoperirea de asigurare și de alte programe de asistență financiară disponibile”, a declarat anterior Lindsey Mathias, purtător de cuvânt al Genentech, pentru CNN.

Costul lunar va varia, de asemenea, de la o persoană la alta, în funcție de mai mulți factori, inclusiv greutatea corporală și doza.

Injecțiile de omalizumab sunt administrate în doze de 75 până la 600 de miligrame (mg) o dată la două sau patru săptămâni de către un furnizor de servicii medicale sau la domiciliu prin autoinjectare, potrivit Novartis. Doza și frecvența dozelor sunt determinate de greutatea pacientului.

Chinthrajah spune că este nevoie de mai multe cercetări pentru a afla cine ar fi cel mai bun candidat pentru Xolair și cât timp ar trebui să îl folosească.

Persoanele care nu sunt sigure dacă ar trebui să caute Xolair pentru ele sau pentru copiii lor ar trebui să cântărească argumentele pro și contra cu medicul lor, spune Casale.

Xolair nu elimină alergiile alimentare și, spre deosebire de unele alergii de mediu, cum ar fi polenul, mulți oameni nu le depășesc niciodată, a adăugat Casale.

„Dacă iei acest medicament și funcționează doar atunci când îl iei, atunci vorbești despre o terapie care poate dura toată viața”.