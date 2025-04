STUDIU Telefonul ar putea să nu fie problema atunci când vine vorba de distragerea atenției

Oricât de ușor ar fi să dăm vina pe smartphone-uri pentru timpul petrecut în activități care ne distrag de la ce avem de făcut, oamenii sunt distrași cu sau fără ele, conform unui nou studiu publicat vineri în revista Frontiers in Computer Science citat de CNN.

„În timp ce utilizatorii, în mod nesurprinzător, utilizează mai mult smartphone-ul atunci când acesta este ușor accesibil, cantitatea de timp petrecută pe activități de lucru și non-lucru și fragmentarea zilelor lor de lucru nu depinde de accesibilitatea smartphone-ului”, a declarat autorul studiului, Dr. Maxi Heitmayer, lector superior de psihologie la University of the Arts London și cercetător la London School of Economics and Political Science.

Pentru a-și desfășura cercetarea, Heitmayer a pus un grup de 22 de persoane să participe la două sesiuni de lucru de 5 ore pe calculator: una cu telefoanele în apropiere și cealaltă cu telefoanele în afara razei lor imediate de acțiune.

Potrivit cercetării, oamenii au avut tendința de a folosi telefonul mult mai mult atunci când acesta era la îndemână – dar atunci când nu puteau ajunge la el, își foloseau computerele pentru a-și distrage atenția de la muncă.

Studiul este mic, astfel încât este dificil să se tragă concluzii importante pentru populația generală, a declarat Dr. Noah Castelo, profesor de comportament al consumatorilor la Universitatea din Alberta. El nu a fost implicat în cercetare.

Dar rezultatele sugerează că doar interzicerea telefoanelor din sălile de clasă sau de la locurile de muncă poate să nu rezolve neapărat problema distragerii atenției, iar concentrarea asupra obiceiurilor și comportamentelor în jurul tehnologiilor poate fi cel mai bun prim pas pentru o mai bună atenție, a spus Heitmayer.

Majoritatea oamenilor cu care vorbește Heitmayer spun că nu le place cum își folosesc telefonul sau cât de mult timp petrec pe el, a spus el, iar acest lucru are sens. Smartphone-urile sunt concepute pentru a vă menține interesul, chiar și atunci când doriți să faceți altceva, a remarcat el.

„Există o luptă deschisă pentru atenția noastră care are loc în buzunarul nostru”, a spus el. „Cred că acestea sunt cele mai bune instrumente pe care le-am inventat. Dar, de asemenea, există software-ul gratuit care ne captează atenția.”

Dar telefoanele nu sunt întotdeauna singura problemă. Lumea este plină de distrageri ale atenției, iar de multe ori mergem în căutarea lor, a spus Heitmayer.

„Aceste perturbări, în 89% din cazuri, sunt de fapt oamenii înșiși. Nu este telefonul care vibrează sau se aprinde sau scoate un sunet. Te gândești: „Oh, am pierdut ceva”. Și astfel, oamenii îl verifică”, a adăugat el, citând un studiu pe care l-a efectuat în 2021.

A nu-ți concentra atenția pe un singur lucru tot timpul are sens pentru supraviețuire. Monitorizarea grupului și conștientizarea dinamicii sociale a fost un lucru util și normal pentru oameni în evoluție, a spus Heitmayer.

„Nu suntem roboți și nu vom sta în fața calculatorului – cel puțin cei mai mulți dintre noi – și nu vom fi concentrați timp de ore și ore și ore”, a spus el. „Se pare că există acest apetit pentru distragere”.

Luarea de pauze și schimbarea atenției pot fi utile pentru o zi de lucru mai productivă. Dar dacă nu sunteți conștienți de modul în care smartphone-ul vă captează atenția odată ce îl ridicați, a spus el, s-ar putea să vă treziți că dați scroll atunci când ați prefera să vă ridicați și să faceți o plimbare.

Dacă doriți să petreceți mai puțin timp pe telefon, cea mai bună măsură ar putea fi să nu îl țineți la îndemână, conform noii cercetări.

Atunci când participanții aveau telefonul la îndemână, aceștia petreceau de aproape două ori mai mult timp pe el decât atunci când trebuiau să se ridice și să îl ia.

„A nu fi la îndemână înseamnă că trebuie să vă ridicați”, a spus Heitmayer. „Dacă te poți întinde, cumva, ar fi tot la îndemână. Și atunci oamenii își vor folosi în continuare telefoanele.”

După ce au lucrat cu telefonul undeva unde nu era la îndemână, participanții i-au spus lui Heitmayer că au fost mai multe momente în care au vrut să îl apuce, dar că era prea departe.

Modul în care telefoanele ne mențin captivi este diferit de o dependență, a spus Heitmayer: Când ești dependent de o substanță sau de jocurile de noroc, tinzi să ai sentimentul că, cu cât stai mai mult fără lucrul de care ești dependent, cu atât ai mai multă nevoie de el.

„Cu telefonul, este exact opusul”, a spus Heitmayer. Când îl ai mai mult, îl folosești mai mult; și cu cât îl folosești mai mult, cu atât stai mai mult pe el. Dimpotrivă, atunci când nu îl ai, te ocupi de altceva – cum ar fi o plimbare afară sau o conversație cu un prieten – și îți dai seama că ai uitat de el, a spus acesta.

Utilizarea telefonului într-un mod sănătos poate fi complicată.

Nu este surprinzător faptul că Dr. Paul Pavlou, decanul Școlii de Afaceri Miami Herbert din cadrul Universității din Miami, a constatat în cercetarea sa din 2021 că elevii cu acces nelimitat la smartphone au avut performanțe mai slabe decât atunci când telefoanele lor au fost interzise în clasă. Dar elevii participanți s-au descurcat semnificativ mai bine atunci când au fost instruiți să își folosească telefoanele pentru a ajuta la învățare.

„Tehnologia va exista și cred că este mai bine să o valorificăm cât mai bine posibil”, a declarat Pavlou, care nu a fost implicat în noul studiu.

Acesta este și punctul de vedere al lui Heitmayer.

„Avem această narațiune centrată pe dispozitiv: „Suntem dependenți de telefon, iar telefonul este problema și, prin urmare, altcineva ar trebui să aibă grijă de ea pentru mine””, a spus Heitmayer. „Este mult mai greu, desigur, să accepți: „Bine, de fapt, obiceiurile mele cu acest (dispozitiv) reprezintă o problemă””.

Limitarea timpului petrecut pe ecran poate fi utilă pentru a vă petrece timpul liber în modul în care doriți cu adevărat, a spus Castelo.

Studiul său din februarie a arătat că blocarea internetului de pe telefoanele oamenilor i-a determinat să petreacă mai mult timp făcând exerciții fizice, socializând în persoană, urmărind hobby-uri și citind cărți.

Pentru o mai bună utilizare a telefonului, este important să devenim mai informați cu privire la modul în care atenția noastră este captată, a spus Heitmayer.

Pentru studenți, există educație digitală privind prădătorii online, înșelăciunile pentru a obține informații și identificarea informațiilor eronate, dar nu prea multe despre cum să înveți să recunoști când o aplicație este concepută pentru a te menține implicat dincolo de propriul tău interes, a adăugat el.

Jenny Anderson, jurnalist și coautor al cărții „The Disengaged Teen: Helping Kids Learn Better, Feel Better, and Live Better”, recomandă verificarea cu adolescenții a unor aspecte precum dacă își amintesc conținutul pe care l-au văzut pe platformele de socializare, dacă pot urmări cât timp au fost conectați și dacă au observat un moment în care au fost mai degrabă epuizați de scrolling.

De asemenea, este esențial să recunoaștem că o presiune socială de a fi productiv și de a evita lenea poate conduce la utilizarea nedorită a telefonului, a spus Heitmayer.

„Cu toții am dezvoltat această oroare absolută, aproape, de a fi inactiv”, a spus el. „În public, când stai acolo, toată lumea se simte inconfortabil … când vorbești la telefon, atunci pare că faci ceva”.

Este posibil să nu existe o soluție ușoară atunci când vine vorba de limitarea utilizării telefonului și a distragerii atenției, dar pașii simpli, cum ar fi cunoașterea forțelor sociale care vă împing să puneți mâna pe dispozitiv și păstrarea telefonului la îndemână atunci când nu doriți să îl utilizați, pot ajuta, a spus Heitmayer.