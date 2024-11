Studiu: Ce se întâmplă când sprijinim părinții să își ajute copiii cu temele pentru acasă? – cercetătorul Dacian Dolean

Zilele trecute am prezentat rezultatele studiului nostru recent legat de eficiența temelor pentru acasă și am arătat că acestea pot avea un efect pozitiv dacă sunt scurte și construite cu grijă ca să răspundă nevoilor educaționale ale elevilor. Însă un aspect deosebit al studiului nostru pe care nu l-am discutat a fost că pentru realizarea acestui obiectiv am implicat părinții elevilor, sprijinindu-i să își ajute copiii cu efectuarea temelor pentru acasă. Acest aspect a fost foarte important, pentru că o meta-analiză publicată acum 5 ani a arătat că există o corelație negativă între implicarea părinților în activitățile temelor pentru acasă și performanța elevilor. Însă părinții din aceste studii nu au primit sprijin din partea școlii (iar conținutul temelor probabil a fost dificil și pentru ei). Astfel, nu putem trage concluzia că implicarea părinților este inutilă, atât timp cât nu le oferim sprijinul necesar.

Ce am făcut noi pentru a sprijini părinții și cum au perceput ei sprijinul?

În pregătirea studiului, noi am pornit de la premisa că nu toți părinții sunt familiarizați cu conținutul acoperit de temele pentru acasă. De aceea, am presupus că cel puțin o parte dintre părinți ar considera binevenit un sprijin, sub forma unui ghid (Ghidul părinților) care să îi îndrume și să le ofere răspunsuri la sarcinile de lucru pe care le au de rezolvat elevii.

Astfel, am elaborat acest ghid și l-am oferit părinților înainte de începerea proiectului: Părinții elevilor care au avut teme suplimentare la matematică au primit un ghid pentru matematică, iar părinții elevilor care au avut teme suplimentare la română au primit un ghid pentru română.

La finalul proiectului, părinții au răspuns la un chestionar de patru întrebări, care a evaluat opiniilor lor referitoare la dificultatea temelor pentru acasă, la claritatea și utilitatea ghidului primit și la efortul depus în implicarea acestui proiect. După cum se vede mai jos, un procent de 96% dintre părinți au considerat că temele efectuate au fost potrivite, ușoare sau foarte ușoare. Acest lucru este extrem de important, deoarece uneori temele pentru acasă nu sunt întotdeauna calibrate bine și elevii (și părinții acestora) devin frustrați atunci când le rezolvă din cauză că sunt prea dificile. Dar aceste sentimente de frustrare pot fi eliminate atunci când temele sunt construite corect. Iar faptul că am obținut rezultate pozitive la unele competențe vizate ne arată că temele pentru acasă nu trebuie să fie dificile pentru a duce la progres. Citește pe Edupedu.ro analiza semnată de cercetătorul Dacian Dolean