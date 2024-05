Studio Ghibli, cunoscut studio de animații japoneze, primește un Palm d’Or onorific la Cannes/ Este pentru prima dată când acest premiu este acordat unui grup

Când Studio Ghibli va primi Palme d’Or onorific la 19 mai, la Festivalul de Film de la Cannes, casa de creație a lui Hayao Miyazaki – probabil cel mai admirat și influent regizor de animație în viață – va intra în istorie, scrie Variety.

Este pentru prima dată când un Palme d’Or onorific este acordat unui grup, ceea ce îi convine foarte mult realizatorului. Toshio Suzuki, colaborator de lungă durată al lui Miyazaki, producător și cofondator al studioului, consideră că animatorul nu se simte confortabil cu faptul că este evidențiat pentru onorurile din jurul cinematografiei sale.

„El știe că un grup mare de oameni au ajutat la realizarea fiecăruia dintre filmele sale”, a declarat Suzuki prin intermediul unui translator. „Miyazaki este tipic japonez, ceea ce înseamnă că este foarte timid. Când a aflat că acest premiu este pentru studioul nostru ca grup, a fost foarte fericit de acest lucru. Este nevoie de mult timp pentru a face filmele sale și mulți oameni ajută la realizarea filmelor.”

Chiar dacă Suzuki și Miyazaki sunt rezervați în privința premiului, președintele Cannes, Iris Knobloch, și delegatul general Thierry Fremaux au fost foarte entuziasmați în declarația lor: „Pentru prima dată în istoria noastră, nu o persoană, ci o instituție este cea pe care am ales să o sărbătorim. La fel ca toate simbolurile celei de-a șaptea arte, aceste personaje ne populează imaginația cu universuri prolifice și pline de culoare și cu narațiuni sensibile și captivante. Odată cu Ghibli, animația japoneză se înscrie ca una dintre marile aventuri ale cinefiliei, între tradiție și modernitate.”

Studioul Ghibli, cu sediul la Tokyo, care a fost lansat la mijlocul anilor 1980, este locul unde Miyazaki, unul dintre cofondatorii studioului, a realizat lungmetrajul de animație „The Boy and the Heron”, premiat cu Oscar în 2023, „Princess Mononoke” și „Spirited Away”, de asemenea premiat cu Oscar pentru film de animație și unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din istoria Japoniei. Studioul este cunoscut și pentru filmul „My Neighbor Totoro”, care a inspirat mascota studioului, un spirit mare și rotunjit a cărui formă împrumută de la ratoni, câini și pisici.

La începuturile Studio Ghibli, fondatorii voiau doar să își mențină compania pe linia de plutire și nu aveau în vedere crearea genului de capodopere aclamate la nivel internațional care, în cele din urmă, au ajuns să le definească activitatea. Pur și simplu se concentrau pe realizarea unui film după altul.

„Eram prea ocupați [pentru a ne gândi la astfel de obiective]”, a spus Suzuki râzând. „Făceam primul film și ne gândeam că poate dacă reușim să facem acest film și are succes, atunci putem face următorul film. Dar știam că dacă eșuăm și filmul este prost sau dacă nu place nimănui, atunci acela era sfârșitul nostru. Așa că ne-am concentrat doar pe acest prim film.”

În timp ce Miyazaki a fost unul dintre cei mai activi creatori ai studioului, aceștia au lansat și filme ale co-fondatorului studioului Isao Takahata („Grave of the Fireflies”) și Hiroyuki Morita („The Cat Returns”). Hiromasa Yonebayashi, al cărui film „When Marnie Was There” a primit o nominalizare la premiul Oscar pentru film de animație, și-a început cariera la Studio Ghibli cu „The Secret World of Arrietty”.

Deși Miyazaki și-a anunțat odată retragerea, Suzuki nu crede că regizorul va putea vreodată să se îndepărteze complet de arta pe care o iubește atât de mult. El nu este sigur când va începe următorul film, deoarece Miyazaki pune atât de mult în munca sa.

„Într-un fel se torturează când face un film”, a spus Suzuki. „Lucrează foarte mult și se gândește mult timp la tipul de film pe care vrea să-l facă. Nu va mai rosti niciodată cuvântul „retragere”. Dar cred că va mai trece ceva timp până când va începe din nou. Trebuie să se odihnească de la realizarea filmului „The Boy and the Heron”, deoarece este un proces foarte lung care durează mulți ani.”