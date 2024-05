Statele Unite: Consumul zilnic de canabis a depășit, în premieră, consumul de alcool

Numărul americanilor care fumează canabis zilnic sau aproape zilnic îi depășește acum pe cei care beau alcool la fel de des, potrivit unui studiu, scrie BBC. Cercetarea, publicată în revista Addiction, se bazează pe datele colectate de National Survey on Drug Use and Health de-a lungul a patru decenii.

În 2022, sondajul a înregistrat un număr estimat de 17,7 milioane de consumatori zilnici de canabis, mai mare pentru prima dată decât estimarea de 14,7 milioane de băutori zilnici. Alcoolul rămâne în continuare cea mai utilizată substanță dintre cele două.

Dar studiul a constatat că, între 1992 și 2022, s-a înregistrat o creștere de 15 ori a ratei pe cap de locuitor a celor care au raportat consumul zilnic sau aproape zilnic de canabis.

Mai puțin de un milion de persoane au declarat că au consumat canabis aproape în fiecare zi în 1992, cea mai mică utilizare raportată de la începutul studiului, în 1979. Dar studiul recunoaște, de asemenea, că oamenii ar putea fi mai dispuși să raporteze propriul consum pe măsură ce opinia publică și legislația se schimbă în SUA.

Consumul de canabis în scop recreativ este permis în 24 de state și în Districtul Columbia, în timp ce 38 de state au legalizat consumul de canabis în scopuri medicale. Până în prezent, guvernul a rezistat solicitărilor de a legaliza sau decriminaliza acest drog la nivel federal.

Cu toate acestea, în cadrul celei mai importante reforme în domeniul drogurilor din mai bine de jumătate de secol, departamentul de justiție a decis, la începutul acestei luni, să reclasifice canabisul din lista I de substanțe controlate, la fel ca și heroina, în lista III.

Președintele Joe Biden a declarat: „Prea multe vieți au fost distruse din cauza abordării noastre eșuate față de marijuana”.

Studiile au arătat că concepțiile comune despre canabis ca fiind o „poartă de acces” către alte droguri nu sunt susținute de dovezi, iar majoritatea consumatorilor nu trec la droguri mai dure. Dar cercetările împărtășite de Institutul Național pentru Abuzul de Droguri sugerează că utilizarea cu frecvență ridicată poate duce la dependență.