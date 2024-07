Sportivii sunt expuși unor riscuri de sănătate din cauza caniculei, la Paris, susțin organizațiile de mediu

Nivelul de căldură din timpul Jocurilor Olimpice de la Paris ar putea prezenta riscuri pentru sănătatea concurenților, se arată într-un raport al organizațiilor de mediu. Raportul adaugă că o creștere continuă a temperaturilor globale ar putea pune în pericol edițiile viitoare ale Jocurilor, potrivit Reuters.

Raportul, intitulat „Rings of Fire: Heat Risks at the 2024 Paris Olympics”, a fost publicat marți de British Association for Sustainable Sport și Frontrunners, o organizație care ajută sportivii să se implice în probleme de mediu.

Se așteaptă ca temperaturile să crească din nou în vara 2024 în Europa, după ce au stabilit recorduri în 2023, Agenția Meteorologică Națională Franceză Meteo-France declarând că este posibil ca temperaturile să fie mai ridicate decât în mod normal.

Căldura și umiditatea au fost, de asemenea, o problemă majoră la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde sportivii, chiar și cei obișnuiți să se antreneze în climatele calde, au întâmpinat dificultăți extreme.

„Următoarele Jocuri Olimpice de la Paris se apropie, iar cazurile semnificative de căldură extremă, care afectează sănătatea și bucuria spectacolelor sportive, nu au făcut decât să crească în anii care au trecut de la Jocurile Olimpice de la Tokyo”, se arată în raport, ai cărui cercetători au discutat atât cu oameni de știință, cât și cu sportivi.

„Faptul că Jocurile Olimpice vor avea loc în mijlocul verii înseamnă că amenințarea unei perioade de caniculă devastatoare este una foarte reală”, se precizează în raport.

Acesta a analizat datele din ultimii 100 de ani, de când Jocurile au fost găzduite în Franța în 1924, și a constatat că temperaturile au crescut în medie cu 3,1 grade Celsius în lunile iulie și august, când au loc în mod tradițional Jocurile Olimpice.

Jucătorul britanic de rugby masculin Jamie Farndale a avertizat cu privire la pericolele cu care se pot confrunta sportivii din cauza căldurii, adăugând: „Ceea ce facem este să ne împingem până la limita noastră, iar dacă trebuie să facem acest lucru în condiții care sunt nesigure, atunci nu cred că atleții ar continua”.

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a declarat pentru Reuters că, dintre mai multe soluții identificate, una a implicat revizuirea calendarului competiției, care a fost planificat pentru a evita eventuala căldură excesivă.

„Este foarte important ca organizatorii evenimentelor sportive de vară să planifice cu atenție pentru a preveni apariția afecțiunilor provocate de căldură”, a declarat un purtător de cuvânt al CIO.

„Pentru Jocurile Olimpice, asigurarea pentru sportivi și spectatori a celor mai bune și mai sigure condiții posibile reprezintă priorități absolute pentru CIO și întreaga Mișcare Olimpică”, a adăugat acesta.