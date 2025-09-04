Sondaj: 500.000 de români vor să emigreze în următorul an. Sociolog: „Pierdem populație, dar și câștigăm”

România este țara din centrul și sud-estul Europei cu cei mai mulți cetățeni care își doresc să emigreze în următorul an, indică un sondaj făcut de Banca Națională a Austriei. Sociologul Ciprian Iftimoaie a spus la RFI că aceste date nu sunt îngrijorătoare., potrivit Rador Radio România.

Întrebat dacă cifra indicată de sondaj este surprinzătoare, Ciprian Iftimoaie a răspuns:

„Nu, dar trebuie să precizăm faptul că această exprimă o dorință. E drept, am avut în anul 2007 circa 544 de mii de români care au emigrat atunci temporar, adică pe o perioadă mai mare de 12 luni. Reamintesc că 2007 este anul aderării României la Uniunea Europeană, însă trebuie să ne uităm și pe datele statistice și dacă ne vom opri, de exemplu, asupra intervalului 2012 2023, vom observa că media anuală a emigranților temporari din România a fost de circa 200 de mii. Oamenii și-ar dori să plece. Asta nu înseamnă că vor și pleca neapărat. Da, ei vor pleca cam tot 200 250 000, 300 000 de români.”

„Migrația externă a afectat destul de mult România. Deja sunt în unele state comunități unde românii sunt chiar majoritari. Am văzut în Spania oricum comunități foarte puternice în Italia. E un fenomen, aș spune eu, impresionant, comparabil cu, să spun, cu efectele unui conflict armat.”, a spus Ciprian Iftimoaie.

În ceea ce privește evoluția fenomenului în următorii ani, sociologul a estimat că în contextul economic tensionat, românii ar putea emigra mai puțin. El a precizat:

„Ar trebui, pentru a face anumite proiecții demografice legate de migrația externă. Să ne uităm pe fluxul din perioada crizei economice 2008 până în 2013. Din câte îmi aduc eu aminte, în mod paradoxal, cumva numărul de români care au plecat în străinătate a scăzut, că oamenii vor să fie solidari cu familiile lor, aproape să găsească soluții”.

