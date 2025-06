Simon Yates fură tricoul roz de la Isaac Del Toro în penultima etapă și câștigă Giro d’Italia 2025

Simon Yates (Team Visma – Lease a Bike) a fost revelația ultimei turnante din Giro d’Italia 2025 și a reușit să fure tricoul roz (Maglia Rosa), sâmbătă, din fața lui Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) și Richard Carapaz (EF Education), adjudecându-și astfel al doilea său Mare Tur.

Del Toro plecase bine în penultima etapă a Marelui Tur al Italiei din acest an, ca mai apoi să reușească să neutralizeze atacul lui Carapaz, cu 43 de km înainte de final, pe una dintre cele mai decisive urcări de pe traseul Verres-Sestriere (205 km).

Totuși, aceștia s-au văzut surclasați de Simon Yates, mai exact pe urcarea Colle delle Finestre (18.5 km, cu pantă medie 9.2%), atunci când rutierul de la Visma a lansat mai multe atacuri și a pus „mâna” pe tricoul roz în clasamentul virtual, la vârf, cu 27.5 km rămași până la Sestrieres. Pe coborâre, colegul său Wout van Aert a jucat un rol important pentru a-l ajuta pe Yates să-și sigileze victoria.

În 2018, britanicul Yates își pierdea tricoul de lider pe aceeași pantă extrem de dură, iar atunci Chris Froome dădea lovitura. De data aceasta, nici Del Toro, nici câștigătorul din 2019, Richard Carapaz, nu au mai reușit să-l oprească pe Simon Yates, care nu doar că a recuperat diferența față de mexican, ci și a terminat cu un avans de un minut și 41 secunde față de el.

Australianul Chris Harper (Jayco) a fost primul care a trecut peste Colle delle Finestre și a obținut victoria de etapă, în timp ce Alexandru Verre (Arkea) a încheiat pe doi, la un minut și 49 secunde după el. Simon Yates a completat podiumul, la un minut și 57 de secunde față de câștigătorul de etapă. Del Toro a trecut linia de sosire la cinci minute după Yates.

