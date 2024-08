Serviciile de informații americane confirmă că Iranul s-a aflat în spatele atacului informatic asupra campaniei lui Trump

Iranul s-a aflat în spatele recentului atac informatic asupra campaniei prezidențiale a lui Donald Trump, au confirmat oficialii serviciilor de informații americane, relatează BBC.

FBI și alte agenții federale au afirmat într-o declarație comună că Iranul a ales să intervină în alegerile din SUA „pentru a alimenta discordia și a submina încrederea în instituțiile noastre democratice”.

La 10 august, campania Trump a acuzat Iranul de piratarea mesajelor sale interne. Oficialii iranieni au negat acest lucru.

Surse familiare cu ancheta au declarat pentru CBS News că suspectează că hackerii iranieni au vizat și campania candidatului democrat la președinție Kamala Harris.

„[Comunitatea serviciilor de informații] este convinsă că iranienii au încercat, prin inginerie socială și alte eforturi, să obțină acces la persoane cu acces direct la campaniile prezidențiale ale ambelor partide politice”, au declarat oficialii serviciilor de informații americane în declarație.

„Astfel de activități, inclusiv furturi și dezvăluiri, sunt menite să influențeze procesul electoral din SUA”.

Campania Trump ar fi primit un e-mail de spear-phishing – un mesaj conceput să pară demn de încredere pentru a determina ținta să dea clic pe un link rău intenționat.

Campania Harris a declarat săptămâna trecută că a fost, de asemenea, ținta unui atac de spear-phishing, deși acesta nu a avut succes.

Agențiile care au emis declarația de luni, inclusiv FBI, Biroul Directorului Serviciului Național de Informații și Agenția de Securitate Cibernetică și de Securitate a Infrastructurii, au declarat că tacticile nu sunt „noi” și au menționat că Rusia și Iranul au folosit astfel de metode în timpul alegerilor anterioare din SUA.

Rămâne neclar ce informații, dacă au existat, au fost furate în timpul hack-ului. Trump a declarat că hackerii au reușit să obțină doar informații disponibile publicului.

The New York Times, Politico și The Washington Post au relatat că au primit informații confidențiale din interiorul campaniei lui Trump, inclusiv cu privire la verificarea partenerului său de campanie, JD Vance. Publicațiile au refuzat până acum să ofere detalii.

Oficialii americani au declarat că este clar că Iranul dorește să influențeze rezultatul alegerilor pe care le consideră „deosebit de importante din punctul de vedere al impactului pe care l-ar putea avea asupra intereselor sale de securitate națională”.

Agențiile americane de informații au adăugat că au „observat o activitate iraniană tot mai agresivă în timpul acestui ciclu electoral”.

Există o îngrijorare crescândă cu privire la potențialii hackeri iranieni.

Recent, Microsoft a declarat că a observat „apariția unei activități semnificative de influențare” de către grupuri legate de Iran.

Înainte de a se retrage din cursa pentru Casa Albă luna trecută, campania președintelui Joe Biden a fost vizată de hackeri iranieni, la fel ca cea a lui Trump, potrivit Google.