Serie A, mesaj în limba română după ce Chivu a salvat-o pe Parma de la retrogradare – „Valorează cât un titlu”, spune fostul tricolor

Cristian Chivu a reușit să evite retrogradarea echipei Parma în Serie B, iar la finalul disputei cu Atalanta (victorie cu 3-2 în deplasare) a precizat că meritul este doar al jucătorilor săi. Contul oficial de Instagram al Serie A a postat un mesaj în limba română după ultima etapă din Italia.

Într-o conferință de presă, Chivu a precizat, printre altele, că nu și-a pus în niciun moment problema să plece la o altă echipă.

„Această salvare nu este a mea, este a băieţilor. Am văzut astăzi bărbaţi plângând, oameni adevăraţi care au lăsat totul deoparte pentru echipă. Am o conştiinţă care este mai importantă decât reputaţia.

Conştiinţa arată ce sunt, ce cred alţii despre mine nu mă interesează. Aşa sunt eu, nu aş vrea niciodată să fiu altfel. Nu am nevoie de nimic, fac totul pentru aceşti băieţi care sunt minunaţi, pentru personalul meu, pentru cei care au avut încredere în mine.

Această salvare valorează cât un Scudetto (n.r. titlul din Serie A), am câştigat multe în cariera mea, chiar şi ca jucător, dar de puţine ori am fost atât de fericit să primesc atât de mult” – Cristian Chivu.

„Întotdeauna am simţit încrederea clubului, sunt un antrenor fără experienţă. Am antrenat Primavera. Cred că am fost singurul care a mers pe această cale.

Mulţumesc clubului care mi-a acordat încredere. Oricum am crezut în grup, eu şi staff-ul meu. Până la urmă e uşor să vorbeşti, am acceptat întotdeauna realitatea acestui grup şi a acestei echipe.

Nu mă văd în altă parte, sunt recunoscător şi pentru încrederea acordată. Cei care mă cunosc ştiu că sunt fericit aici. Eu dau tot ce am, pasiunea mea, morala mea. Nu mi-am pus niciodată problema viitorului meu: clubul are ultimul cuvânt”, a conchis Chivu.

„Felicitări, Mister!”, este mesajul postat de contul oficial al Serie A după ce Cristian Chivu a reușit să evite retrogradarea cu Parma.

Parma a încheiat sezonul din Italia pe locul 16, cu 36 de puncte. Au retrogradat Empoli, Venezia și Monza.

