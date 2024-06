Selecţionerul Scoţiei îl acuză pe arbitrul argentinian de la meciul cu Ungaria că nu a acordat un penalti echipei sale: ”De ce nu a fost un arbitru european?”

Selecţionerul Scoţiei, Steve Clarke, l-a criticat pe arbitrul argentinian Facundo Tello pentru că nu a acordat un penalti echipei sale în înfrângerea de duminică cu Ungaria (1-0), de la Euro-2024, transmite News.ro.

Echipa sa a pierdut duminică cu 1-0 în faţa Ungariei, primind un gol în prelungiri. Însă pentru selecţionerul Scoţiei, momentul decisiv al meciului a venit în minutul 79, când jucătorul său, Stuart Armstrong, a fost dezechilibrat de Willi Orban în suprafaţa de pedeapsă.

Deşi faultul părea a fi real, arbitrul argentinian Facundo Tello nu a fluierat nimic, iar arbitrii din camera video nu au considerat oportun să îi ceară să revadă acţiunea. Acest lucru l-a determinat pe Clarke să pună la îndoială competenţa arbitrului, exprimându-şi surprinderea că acesta a condus un meci în Europa şi nu în America de Sud.

„Punctul de cotitură al meciului pentru mine a fost la acea fază. Este 100% penalti şi cineva trebuie să-mi explice de ce nu s-a dat penalti. Pentru că altfel cred că e ceva în neregulă. Am avut o discuţie cu arbitrii? Ce rost are, e argentinian. Ce rost are? De ce nu există un arbitru european? Încerc să îmi dau seama, dar nu ştiu, nu înţeleg”.

„Nu înţeleg cum VAR se poate uita la asta şi spune că nu este penalti. Asta e doar părerea mea. Este 100% penalti. Cineva, undeva, trebuie să-mi explice de ce nu este penalti. Este 100% şi într-un meci cu un singur gol, dacă am fi primit acel penalti, seara ar fi putut fi diferită. Am şi alte cuvinte, dar nu am de gând să le folosesc”, a spus el.

Fostul jucător al lui Chelsea (1987-1998) a vorbit şi despre originea arbitrului. „Într-o competiţie europeană, ar fi fost mai bine să avem un arbitru european. Dar noi am avut VAR european. Poate că arbitrul nu a văzut clar problema pe teren, dar care este rostul VAR-ului dacă nu va interveni la aşa ceva? Este penalti”.

Facundo Tello, care a condus sfertul de finală al Cupei Mondiale din 2022 dintre Maroc şi Portugalia, participă la Euro-2024 „ca parte a cooperării dintre UEFA şi Confederaţia Sud-Americană de Fotbal (CONMEBOL)”, a precizat UEFA pe site-ul său.

În urma eşecului cu Ungaria din grupa A, Scoţia a fost eliminată de la Euro-2024.