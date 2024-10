Deputații votează luni cererea de ridicare a imunității lui Nelu Tătaru. Fostul ministru PNL al Sănătății, acuzat de luare de mită la cabinetul său de doctor

Cererea de ridicare a imunităţii deputatului Nelu Tătaru intră la vot în Camera Deputaţilor. Comisia juridică urmează să dea luni raport pe solicitarea ministrului Justiţiei, aşa cum s-a stabilit în şedinţa Biroului Permanent al Camerei, iar apoi cererea va fi supusă votului plenului. Ridicarea imunităţii parlamentarului se face cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, transmite News.ro.

Conducerea Camerei Deputaţilor s-a reunit, vineri, de la ora 14.15, în şedinţă online, la scurt timp după ce DNA a cerut încuviinţarea pentru percheziţii informatice şi domiciliare în cazul lui Nelu Tătaru.

Ministrul justiţiei a adresat preşedintelui Camerei Deputaţilor în cursul zilei cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a deputatului PNL, în sensul încuviinţării efectuării procedurilor privind percheziţia.

Scrisoarea ministrului Justiţiei a fost trimisă Comisiei juridice, care are termen de depunere a raportului până luni, la ora 13.00.

Ce prevede regulamentul Camerei Deputaţilor

Articolul 193.din Regulamentul Camerei Deputaţilor prevede că, în temeiul art. 72 din Constituţia României, republicată, deputaţii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei Deputaţilor, după ascultarea lor.

Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Cererea de reţinere, arestare sau percheziţie se adresează preşedintelui Camerei Deputaţilor de către ministrul justiţiei. Săvârşirea sau descoperirea ulterioară a unor noi fapte penale determină introducerea unei noi cereri de reţinere, arestare sau percheziţie. Preşedintele Camerei aduce la cunoştinţă deputaţilor cererea, în şedinţă publică, după care o trimite de îndată Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi spre examinare, care va stabili, prin raportul său, dacă există sau nu există motive temeinice pentru aprobarea cererii. Hotărârea comisiei se adoptă, în cel mult 5 zile de la sesizare, prin votul majorităţii membrilor acesteia. Votul este secret.

Ministrul justiţiei va înainta Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi toate documentele pe care aceasta le solicită; în caz de refuz comisia se va adresa Camerei Deputaţilor, prin intermediul Biroului permanent, pentru a hotărî cu privire la acest refuz. Cererea prevăzută la alin. (2), împreună cu raportul comisiei, se înaintează grupului parlamentar din care face parte deputatul în cauză. Grupul îşi va exprima punctul de vedere cu privire la cerere într-un raport scris, în termen de 5 zile de la data sesizării grupului.

În cazul deputaţilor care nu fac parte din nici un grup parlamentar, aceştia pot să depună la Biroul permanent punctul de vedere cu privire la cerere.

Raportul comisiei împreună cu raportul grupului parlamentar se înaintează Biroului permanent şi se supun dezbaterii şi aprobării Camerei Deputaţilor.

Camera Deputaţilor se va pronunţa asupra măsurii în cel mult 20 de zile de la sesizare, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru, ar fi primit ca mită, în decurs de 3 luni, sume de bani între 100 şi 500 de lei, precum şi alimente, de la 45 de persoane, conform DNA. Tătaru, însoţit de avocat, a fost prezent joi la sediul DNA Iaşi, unde i s-au prezentat acuzaţiile din dosar.

”Sunt nevinovat. Nu am văzut probe, nu am condiţionat şi nu am cerut niciodată nimic în actul medical. Las justiţia să-şi facă treaba şi vedem ce va fi. Din punctul meu de vedere trebuie să ne punem întrebări: de ce nu a existat un flagrant? Cred că este o problemă”, a spus Nelu Tătaru.

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a comentat situaţia fostului ministru al Sănătăţii Nelu tătaru, acuzat de luare de mită, şi a afirmat că ”dacă iei un ou, iei o găină, un cocoş şi o curcă sau bani, e acelaşi lucru”. El a precizat că acest caz nu a picat bine liberalilor. “Lam cancelat, l-am scos de la preşedinţia filialei şi de pe lista de deputaţi şi senatori”, a subliniat Rareş Bogdan.

Şi premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD, a declarat vineri că PSD va vota pentru ridicarea imunităţii fostului ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, după ce DNA a cerut încuviinţarea Camerei Deputaţilor pentru percheziţii informatice şi domiciliare, el arătând că nu a mai fost nicio excepţie de foarte mulţi ani şi că în sfârşit, au înţeles că Parlamentul nu este pentru imunitate pentru fapte penale, ci pentru declaraţii politice.