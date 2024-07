Se înmulțesc încălcările în zona tampon din Cipru / Temeri cu privire la reinflamarea conflictului ”înghețat”

„Într-un Cipru divizat, puștile încărcate și înalta tehnologie de-a lungul zonei tampon a ONU alimentează tensiunile”. Sub acest titlu, în preajma împlinirii a 50 de ani de la vara neagră a anului 1974 (invazia turcă în Cipru – 20 iulie 1974 n.trad.), Associated Press își îndreaptă atenția spre situației din zona neutră, unde încălcările se înmulțesc vertiginos, amenințând să reaprindă conflictul „înghețat”. „Asistăm la o creștere cu aproape 70% a încălcărilor militare… în mare parte încălcări în domeniul construcțiilor de către ambele părți… de-a lungul zonei tampon în acest an. Dacă niciuna dintre părți nu se oprește, există o singură concluzie logică. Pacea se va transforma în violență”, sunt cuvintele șefului statului major al forței ONU de menținere a păcii în Cipru (UNFICYP), potrivit Rador Radio România.

Făcând o comparație între aceste incidente și sindromul broaștei fierte, Ben Ramsay nu își ascunde îngrijorarea cu privire la ce s-ar putea întâmpla în timp și mai ales într-un moment total neașteptat. „Broasca stă în apă, se încălzește încet… și deodată acest lucru devin fatal. Asta s-ar putea întâmpla și aici. Nu spun că suntem încă acolo, dar există semnale de avertizare… faptul că există numai escaladare și nicio detensionare”.

Încălcările de ambele părți în zona tampon, care se întinde pe 180 km, vizează un spectru larg, conform forței ONU de menținere a păcii, și anume de la instalarea de camere cu infraroșu până la distribuirea de arme de foc în avanposturi. Toate sub pretextul apărării, însă astfel de acțiuni sunt percepute de tabăra adversă drept mișcări agresive. „De la camerele de supraveghere de înaltă tehnologie… despre care estimăm că ar putea avea legătură cu alte capacități militare… până la aruncarea cu pietre, arme gata pregătite sau soldați care intră în Zona Tampon pentru a aresta civili”.

Associated Press publică și declarațiile fostului ministru cipriot al Justiției, care, în calitatea ei de membră a Coaliției Femeilor Cipriote din cele Două Comunități, transmite mesajul că reluarea discuțiilor între greco-ciprioți și turco-ciprioți este o condiție esențială. „Din păcate, ne-am putea confrunta cu o escaladare a tensiunilor… pentru care ar fi prea târziu să fie ținută sub control. Prin urmare, este important să revenim la masa negocierilor. Este important să rămânem în cadrul mandatului Națiunilor Unite”.

Sursa: ALPHA NEWS / Rador Radio România / Traducerea: Carolina Ciulu