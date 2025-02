Scriitorul Salman Rushdie a depus mărturie în procesul intentat agresorului său: ”Am ţipat de durere / La un moment dat, am crezut că voi muri” / Acuzatul a intrat în tribunal strigând ”Palestina liberă!”

Scriitorul Salman Rushdie a dezvăluit marţi în faţa juraţilor reuniţi într-un tribunal american că a „ţipat” de durere atunci când agresorul său prezumat, al cărui proces a început luni în Statele Unite, l-a înjunghiat cu un cuţit în zona feţei, făcându-l să îşi piardă vederea la nivelul ochiului drept, informează AFP, citată de Agerpres.

„A fost o lovitură de cuţit în ochiul meu, extrem de dureroasă, după care am ţipat de durere şi nu mai puteam vedea cu acel ochi”, a declarat autorul „Versetelor satanice”, romanul care a atras în urmă cu peste 30 de ani pe numele său o „fatwa” (decret religios) din partea Iranului, care consideră că acea carte este o blasfemie la adresa islamului.

Procesul lui Hadi Matar, un americano-libanez care a crescut în Statele Unite şi care este acuzat că a încercat să îl ucidă pe celebrul scriitor în vara anului 2022, s-a deschis luni în Mayville, un oraş din statul New York situat lângă graniţa cu Canada.

Autorul americano-britanic, născut în India, a depus mărturie marţi. După ce a rostit jurământul, scriitorul, care poartă o pereche de ochelari cu o lentilă întunecată, a povestit în faţa juraţilor modul în care a decurs agresiunea cu cuţitul.

„Am văzut o persoană care s-a năpustit spre mine venind din partea mea dreaptă. M-a lovit foarte tare. Iniţial, am crezut doar că m-a lovit. Credeam că urma să mă lovească cu pumnul. Însă foarte repede după aceea, am văzut o cantitate mare de sânge curgând pe hainele mele şi în acel moment el mă lovea deja în mod repetat. Mă înjunghia şi mă tăia”, a declarat Salman Rushdie, citat de Reuters. „La un moment dat, am crezut că voi muri. Acesta a fost gândul meu imediat”, a adăugat romancierul.

Luni, acuzarea descris felul în care Hadi Matar s-a năpustit asupra lui Salman Rushdie şi l-a înjunghiat cu lovituri de cuţit în timpul unei conferinţe despre protejarea libertăţii scriitorilor, în faţa unui public alcătuit din aproximativ o mie de persoane.

„Hadi Matar s-a năpustit cu cuţitul său cu multă forţă, eficacitate şi rapiditate. L-a lovit în zona capului, gâtului, abdomenului şi părţii superioare a coapsei”, a declarat procurorul Jason Schmidt.

Potrivit Reuters, scriitorul a fost înjunghiat de 15 ori, inclusiv la nivelul pieptului şi mâinii stângi, loviturile cu cuţitul făcându-l să îşi piardă vederea la nivelul ochiului drept şi cauzându-i laceraţii la nivelul ficatului şi intestinelor.

Salman Rushie, grav rănit, a fost transportat de urgenţă pe calea aerului la spitalul din Erie, Pennsylvania. Medicii traumatologi care l-au tratat au declarat că scriitorul a pierdut atât de mult sânge încât a fost aproape de moarte. A rămas spitalizat timp de mai multe săptămâni.

Luni, acuzatul a intrat în tribunal strigând „Palestina liberă!”.

Procesul ar trebui să dureze aproximativ două săptămâni.