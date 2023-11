Sărbători de iarnă cu trenul: Turul celor mai spectaculoase piețe de Crăciun din Europa

Cu Crăciunul la tot pasul, piețele orașelor din întreaga Europă îmbracă cele mai strălucitoare forme ale lor. Puține lucruri vă pot pune mai repede în atmosfera de sărbătoare decât o tură într-o piață de Crăciun, strângând în brațe un vin fiert sau o ciocolată caldă în timp ce vă faceți provizii de cadouri. Euronews a realizat un ghid al călătoriei cu trenul, de la Londra, la Koln și Praga, spre cele mai frumoase piețe de Crăciun ale Europei.

Specialiștii unei companii de turism sustenabil Byway, cu sediul în Marea Britanie, și-au construit un palmares impresionant, ducând turiștii la splendorile sărbătorilor de iarnă din Bruges, Köln, Strasbourg și alte orașe. În acest an, ei au pregătit trei noi itinerarii spectaculoase pentru festivitățile din mai multe țări fără a folosi avionul.

Plimbați-vă prin piețele de Crăciun din Praga

Turul magic în trenul ci vagon de dormit include Praga, Berlin și Köln. Începe la Londra, cu o scurtă incursiune peste Canalul Mânecii cu Eurostar. La Paris, începe călătoria trenul cu vagon de dormit spre Zurich, apoi spre Praga, frumoasa capitală a Republicii Cehe, unde vizitatorii au de unde alege în ceea ce privește piețele de Crăciun.

Cele mai mari din Piața Orașului Vechi, Piața Wenceslas și Castelul Praga oferă preparate din bucătăria regională și produse tradiționale de Crăciun, cum ar fi globulețe de sticlă și jucării din lemn.

De asemenea, Byway recomandă o vizită la piața din Namesti Republiky (Piața Republicii) pentru a cumpăra vâsc. Ei au planificat o excursie fermecătoare, circulară, înapoi prin Germania, vizitând atracțiile turistice din Berlin și Köln.

O destinație renumită pentru târgurile de Crăciun, Köln are Weihnachtsmarkt am Kölner Dom, sub marea sa catedrală; târgul de Crăciun din port, cu o temă maritimă – cu corturi care amintesc de pânze; și strălucitoarea Piață a Îngerilor din Neumarkt.

În total, călătoria durează șase zile, iar Byway recomandă să perioada 2 – 26 decembrie.

Punctul culminant al acestei excursii de 12 zile este un sejur de două nopți la Budapesta – unde piața de Crăciun a orașului a fost votată de trei ori la rând drept cea mai bună din Europa.

În doar cinci zile, în trei piețe de Crăciun din Europa de Nord

Pentru cei care au mai puțin timp la dispoziție pentru a se bucura de magia Crăciunului, Byway a planificat această distracție de cinci zile în Europa de Nord.

Pornind din Londra, veți ajunge cu Eurostar la Bruxelles, unde puteți intra direct în spiritul sărbătorilor la Winter Wonders – cunoscut și sub numele de Plaisirs d’Hiver sau Winterpret. Aici se găsesc 200 de cabane cu bunătăți și cadouri, alături de spectacole impresionante de sunet și lumină la Grand-Place, o iesle în mărime naturală și un patinoar.

În continuare, veți fi purtați la Berlin. Mâncați currywurst din piața stradală și gogoși delicioase, sau bucurați-vă de o masă de lux la numeroasele restaurante pe bază de plante din capitală.

Vă veți întoarce prin Amsterdam și prin satul său strălucitor ICE din Museumplein. Cea mai bună perioadă pentru această excursie festivă este între 13 și 26 decembrie.