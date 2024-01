S-a redeschis după 6 ani Muzeul Farmaciei din Cluj-Napoca / Printre exponate: pulbere de mumie și unul din primele electrocardiografe din țară

Luni, 15 ianuarie, s-a redeschis Muzeul Farmaciei din Cluj, un tezaur al istoriei medicale și farmaceutice, informează Monitorul de Cluj. Închis în 2018, după o perioadă de renovare și extindere, muzeul a fost redeschis cu o colecție ide peste 7.000 de obiecte autentice.

Aceste artefacte cuprind de la aparatură medicală veche la recipiente diverse și manuscrise valoroase. Vizitatorii pot admira atât aparatură medicală cât li alte artefacte prețioase ce reflectă evoluția atitudinilor față de sănătate și istoria sănătății și bolii din Transilvania.

„Muzeul Farmaciei, cu o misiune profundă de cercetare și prezentare a istoriei sănătății și bolii din Transilvania, păstrează și valorifică un patrimoniu specializat și rar. Acest patrimoniu include peste 7.000 de bunuri legate de istoria farmaciei și peste 200 de piesa de aparatură medicală veche, făcând din acest muzeu unul reprezentativ pentru Cluj-Napoca, un important fost centru medical și farmaceutic al României”, a declarat Dr. Felix Marcu, Managerul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT).

Proprietarul clădirii, Dr. Georg Hintz, a fost prezent la redeschiderea Muzeului Farmaciei.

„E o zi de bucurie pentru mine și pentru strămoșii mei care au lucrat și au locuit aici. Eu am preluat casa în 2017 de la mama și unchii mei care au primit retrocedarea după ce casa a fost naționalizată în 49. Odată cu actele pe care le-am primit și care dovedeau că sunt proprietar am primit și un aviz de evacuare. Avocatul meu m-a întrebat când executăm, am zis că nu executăm și am discutat cu cei de la muzeu (…) Ne-am înțeles și fără echipa muzeului nu s-ar mai fi deschis niciodată”, a declarat Dr. Georg Hintz.

În masa de receptură din centru sunt expuse cele mai interesante ingrediente de origine animală și chiar umană (pulberea de mumie).

Printre obiectele care mai pot fi vizitate în muzeu se află și colecția aparaturilor medicale.

Aceasta reflectă istoria medicală a Clujului și cuprinde obiecte folosite în spitalele și cabinetele sale medicale de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în anii 1980. Piesele sunt grupate în funcție de specialitățile medicale, stomatologie, oftalmologie, radiografie.

Printre cele mai importante obiecte se numără un electrocardiograf Einthoven produs în anul 1915, posibil cel mai vechi din România, aparate și tuburi Rontgen din anii 1915-1920 și masa de consultații a Dr. Iuliu Hațieganu.