Rusia îşi va modifica doctrina folosirii armamentului nuclear, din cauza ”escaladării occidentale” în Ucraina, spune adjunctul ministrului rus de Externe

Rusia urmează să-şi modifice doctrina folosirii armamentului nuclear, din cauza unei escaladări occidentale în Războiul din Ucraina, anunţă duminică adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Lavrov Serghei Riabkov, citat de presa de stat, relatează Reuters, citată de News.ro.

Actuala doctrină, stabilită prin decret de către preşedintele rus Vladimir Putin în 2020, prevede că Rusia poate folosi armament nuclear în cazul unui atac nuclear al unui inamic sau al unui atac convenţional care ameninţă existenţa statului.

Unii analişti militari ruşi din linia dură l-au îndemnat pe Putin să scadă pragul utilizării armamentului nuclear, pentru a-i ”aduce cu picioarele pe pământ” pe inamicii Rusiei din Occident.

Putin aprecia în iunie că doctrina nucleară este un ”instrument viu” care poate fi modificat în funcţie de evenimentele din lume.

Riabkov a spus duminică cel mai clar până acum că doctrina va fi modificată.

”Lucrările sunt într-un stagiu avansat şi există o intenţie clară de a face corecţii”, a declarat el citat de agenţia oficială rusă de presă Tass.

Această decizie are ”legătură cu escaladarea cursului adversarilor noştri occidentali” în conflictul ucrainean.

Moscova acuză Occidentul de faptul că poartă un război prin procură cu ea în Ucraina, cu scopul de a înfrânge strategic Rusia şi de a o destăma.

Statele Unite şi aliaţii lor resping aceste acuzaţii şi subliniază că ajută Ucraina să să se apere împotriva unui război de tip colonial de agresiune al Rusiei.

”LINII ROŞII”

Putin ameninţa în ziua invaziei la scară mare a Ucrainei, la 24 februarie 2022, că oricine încearcă să o împiedice sau să o ameninţe va suferi ”consecinţe pe care le-aţi înfruntat niciodată în istorie”.

De atunci, el a făcut o serie de declaraţii pe care Occidentul le consideră ameninţări nucleare şi a anunţat desfăşurarea unor arme nucleare tactice ruseşti în Belarus.

Acest lucru nu a descurajat Statele Unite şi aliaţii acestora să intensifice ajutorul militar destinat Ucrainei în moduri de negândit la începutul războiului, inclusiv livrându-i tancuri, rachete cu rază lungă de acţiune şi avioane de tip F-16.

Ucraina a şocat Moscova luna trecută, când i-a străpuns frontiera de vest într-o incursiune cu mii de militari împotriva cărora Rusia încă luptă să-i respingă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că această operaţune ia în derâdere ”liniile roşii” ale lui Putin. El face lobby pe lângă Statele Unite să-i permită Kievului să folosească armament occidental avansat în atacuri adânci în Rusia.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizează într-un interviu publicat duminică că Occidentul ”merge prea departe” şi că Rusia va face totul să-şi apere interesele.



Riabkov nu precizează când va fi gata doctrina actualizată.

”Timpul necesar finalizării acestei munci este o problemă destul de dificilă, având în vedere că vorbim despre cele mai importante aspecte ale asigurării securităţii noastre naţionale”, a declarat el.

Rusia deţine mai mult armament nuclear decât orice altă ţară.

Putin ameninţa în martie că Moscova este pregătită de un eventual război nuclear ”din punct de vedere militaro-tehnic”.

El adăuga însă că nu vede nicio urgenţă a acestei confruntări nucleare şi că Rusia nu a simţit niciodată nevoia să folosească armament nuclear în Ucraina.