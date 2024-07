Rusia bombardează bazele aeriene ale Ucrainei, în timp ce Kievul așteaptă avioanele americane F-16 / Cinci avioane SU-27 ar fi fost distruse

Moscova a anunțat marți că a distrus cinci avioane de luptă ucrainene SU-27 și a avariat alte două în urma unui atac cu rachete Iskander-M asupra aeroportului Mirhorod din regiunea Poltava, într-un moment în care atacurile ruse asupra aeroporturilor ar putea complica livrarea sau utilizarea avioanelor americane F-16 așteptate la Kiev în această lună, potrivit agenției Reuters.

„Ca urmare a unui atac rusesc, cinci avioane de luptă multirol SU-27 au fost distruse și două avariate”, a declarat ministrul rus al apărării, care a difuzat și o înregistrare video a atacului.

Myrhorod Air Base. Not the first time that Russian recon drones have been able to quietly observe before striking with an Iskander cluster missile. It appears that at least 1 Ukrainian Su-27 has been destroyed, while several others are also believed to have been damaged. pic.twitter.com/OsZeeuCMp1

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 1, 2024