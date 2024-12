Ronnie O’Sullivan, retragere de ultim moment de la Scottish Open – Fanii, furioși pe „The Rocket”

Aflat pe afișul ultimului turneu de puncte al anului calendaristic din snooker, Ronnie O’Sullivan și-a dezamăgit fanii și s-a retras în ultimul moment de la Scottish Open.

Marți, multiplul campion mondial ar fi trebuit să se dueleze cu chinezul Xing Zihao, dar cel supranumit „The Rocket” a ales să nu participe la Scottish Open.

Decizia lui Ronnie i-a supărat pe mulți dintre fanii săi, aceștia luându-și bilete special la turneu pentru a-l vedea la masă pe favoritul lor.

Dublu campion al competiției, Ronnie nu a mai jucat un meci oficial din noiembrie, atunci când a pierdut surprinzător în primul tur de la UK Championship împotriva lui Barry Hawkins.

De retragerea lui O’Sullivan va profita Xing, chinezul în vârstă de 20 de ani urmând să meargă direct în turul 2 de la Scottish Open.

