Ronnie O’Sullivan, prima reacție după ce s-a retras cu doar câteva ore înaintea debutului la Openul Țării Galilor de snooker

Ronnie O’Sullivan (49 de ani) și-a dezamăgit încă o dată fanii după ce a ales să se retragă de la Openul Țării Galilor cu doar câteva ore înainte de meciul de debut.

La câteva zile de la acel moment, Ronnie a venit cu un mesaj pe contul personal de X (fost Twitter).

Considerat cel mai bun jucător din istoria snookerului, O’Sullivan spune că urăște să dezamăgească oamenii, dar că sănătatea trebuie să fie în capul listei sale.

Cu doar câteva ore înainte de startul partidei cu Jamie Clarke, Ronnie s-a retras de la Openul Țării Galilor.

A fost al treilea abandon consecutiv al celui supranumit „The Rocket” după cele de la Mastersul Germaniei și de la Masters.

O’Sullivan și-a cerut scuze fanilor care s-au simțit frustrați de încă un forfait al idolului lor.

„Îmi dau seama că o mulțime de oameni care au cumpărat bilete la unele evenimente recente de snooker s-au simțit frustrați când m-am retras, așa că am vrut doar să spun că îmi pare rău pentru aceia dintre voi care au fost dezamăgiți că a trebuit să mă retrag din acele turnee”, a scris O’Sullivan pe X.

„Am încercat să dau prioritate sănătății și bunăstării mele, ceea ce uneori înseamnă să iau decizii de ultim moment pentru a nu juca.

Nu este niciodată o decizie ușoară și nu-mi place să dezamăgesc oamenii.

Fac tot ce pot pentru a reveni la cea mai bună formă a mea și sunt recunoscător pentru tot sprijinul și înțelegerea voastră”, a completat „The Rocket”.

În acest sezon, Ronnie s-a retras în total de la opt turnee, începând din iulie 2024, și nu a câștigat încă nicio competiție.

Următoarea întrecere la care ar trebui să participe este World Open în China (Yushan), între 23 februarie și 1 martie.

🗣💬 „I just wanted to say sorry.”

Ronnie O’Sullivan has apologised after pulling out of several competitions recently saying he needed to prioritise his health and wellbeing. pic.twitter.com/1HTqfCh8yK

— BBC Sport (@BBCSport) February 13, 2025