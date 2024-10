România, fără reprezentante la WTA Hong Kong după eliminarea Anei Bogdan

Ana Bogdan a părăsit turneul WTA de la Hong Kong (de categorie 250) în runda inaugurală. România a rămas astfel fără reprezentante pe tabloul principal al întrecerii: în cursul zilei de luni, Simona Halep a fost învinsă în aceeași fază a competiției.

Kimberly Birrell (ocupantă a locului 115 mondial) a avut câștig de cauză după un meci care a durat o oră și 54 de minute, scor 6-3, 6-4.

Au fost în total două break-uri, ambele reușite de sportiva din Australia (câte unul pe set).

Ultimul punct al partidei

Kim played a great match and earned this win. But Ana was struggling in the 2nd set and couldnt give it her all. Having to see the physio during changeovers. Sad to see she wasnt 100% but still tried her best. Kimberly Birrell defeated Ana Bogdan 6-3, 6-4. pic.twitter.com/owCma3YIhv

— Romanian Tennis (@WTARomania) October 29, 2024