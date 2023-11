Risc de boli în taberele somalezilor afectați de inundațiile catastrofale/ Apa de la robinet e amestecată cu scurgeri de la fose septice, spun refugiații/ 700.000 de oameni fără adăpost

Apele care au inundat districtul Dolow, în sud-vestul Somaliei, au început să se retragă, însă lasă în urmă familii în dificultate care au pierdut totul şi sunt de acum expuse bolilor, relatează luni AFP, citată de Agerpres.ro.

Shukri Abdi Osman şi cei trei copii ai săi şi-au găsit adăpost într-o tabără de refugiaţi, împreună cu alte aproximativ 700 de familii strămutate în urma inundaţiilor.

„Nu am văzut niciodată inundaţii atât de devastatoare, totul s-a întâmplat foarte repede. Când ne-am dat seama că venea apa, era prea târziu să ne luăm lucrurile personale. Am plecat la miezul nopţii şi tot ce am putut lua cu noi erau copiii noştri”, a declarat femeia.

„Afacerea mea s-a dus, proprietatea mea e distrusă, casa înconjurată de apă”, a spus femeia care intenţiona să-şi extindă afacerea de vânzare de fructe şi legume, pe malul râului Jubba, în apropiere de graniţa cu Etiopia. Iar în prezent a apărut riscul de îmbolnăvire.

„Toaletele au fost distruse şi chiar şi apa de la robinet este amestecată cu apă murdară de la inundaţie, care conţine scurgeri de la fose septice”, a explicat Shukri Abdi Osman. „Situaţia este foarte grea acum în tabără, fiica mea nu se simte bine, poate că a luat deja malarie şi tifos”, a spus ea.

Guvernul somalez a declarat stare de urgenţă, la 12 noiembrie, după ceea ce ONU a calificat drept „inundaţia secolului” şi în care şi-au pierdut viaţa aproximativ o sută de persoane, iar alte 700.000 au rămas fără adăpost.

Ploile torenţiale asociate fenomenului climatic El Nino au lovit Cornul Africii, după cea mai gravă secetă din ultimii 40 de ani, milioane de oameni fiind afectaţi, la fel şi recoltele şi animalele.

Somalia este una dintre cele mai vulnerabile ţări la schimbările climatice, iar evenimentele meteorologice extreme devin din ce în ce mai frecvente şi mai intense. Din octombrie 1997 până în ianuarie 1998 inundaţii masive produse în urma ploilor torenţiale cauzate de El Nino şi care au provocat revărsarea râului Jubba s-au soldat cu cel puţin 1.800 de morţi în Somalia.

Ţara trebuie să facă faţă acestei noi crize în timp ce se confruntă cu sărăcia şi cu o insurgenţă islamistă sângeroasă.

Ultima inundaţie a distrus case, şcoli, terenuri agricole, drumuri şi poduri, privând numeroşi locuitori de adăpost, hrană sau apă potabilă.

sursa: Agerpres.ro