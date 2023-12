Regele Antioh – prototipul antisemitului antic – eroul negativ al sărbătorii iudaice Hanuca, extrem de relevant în ziua de azi

Evreii din întreaga lume celebrează anul acesta începând cu apusul soarelui pe 7 decembrie (25 Kislev după calendarul ebraic, lunar/solar) Hanuca – sărbătoarea luminii. Din punct de vedere istoric Hanuca marchează victoria evreilor împotriva lui Antioh, regele grec care i-a asuprit pe evrei și a pângărit Templul din povestea de Hanuca. Macabeii i-au învins armatele și au purces la curățarea Templului și la aprinderea menorei, candelabrul cu opt brațe (cu denumire specială Hanukia), care a ars timp de opt zile. Hanuca înseamnă în ebraică “consacrare” sau în acest “curățare”. Potrivit organizației ultra-ortodoxe evreiești Habad, Antioh are toate trăsăturile unui antisemit sau mai degrabă anti-iudaic, termenul antisemit apărând de abia către sfârșitul secolului XIX.

A trăit în secolul al II-lea înainte de Hristos

Antiohus, regele Imperiului siro-grec și antagonistul poveștii de Hanuca, a trăit în secolul al II-lea î.Hr. Domnia sa marchează aproximativ mijlocul celor 420 de ani în care a existat cel de-al Doilea Templu de la Ierusalim, distrus de romani în anul 70 după Hristos.

A condus un vast imperiu

După ce cuceritorul macedonean Alexandru cel Mare a murit, vastul său regat a fost împărțit între patru dintre generalii săi, progenitori ai dinastiilor Ptolemaică, Antigonidă, Antipatridă și Seleucidă. Antiohus a fost conducătorul Imperiului Seleucid (sau Sirian-Grecesc), centrat în Siria, dar care se întindea din Asia Mică, în vest, până în Persia, în est.

A fost al patrulea monarh cu același nume

Antiohus a fost un nume dinastic pentru conducătorii din familia Seleucid. Pe parcursul celor 250 de ani de existență a imperiului, peste o duzină de monarhi au purtat acest nume. Antiohus cel specific din povestea de Hanuca este Antioh al IV-lea, cunoscut și sub numele de Antioh Epiphanes.

El era cunoscut sub numele de „Antioh cel nebun”

Titlul „Epifanes” înseamnă „iubitul zeilor”. Se pare, însă, că nu toată lumea a considerat că acesta este un epitet potrivit. Antiohus ar fi putut fi puternic, dar era departe de a fi un un om bun. A fost un tiran aspru și crud, cu o fire impetuoasă și nechibzuită, ceea ce i-a determinat pe unii dintre contemporanii săi să-l poreclească Antiochus Epimanes, sau „Antiochus cel Nebun”.

Capitala sa a fost Antiohia

Capitala Imperiului Seleucid a fost orașul Antiohia, cunoscut în prezent sub numele de Antakya și situat în sud estul Turciei, chiar la nord de Siria. Orașul a fost locuit de evrei în epoca talmudică și este menționat frecvent în Talmud.

A încercat să-i determine pe evrei să se asimileze

Antiohus a fost un susținător puternic al modului de viață grecesc, răspândind cultura elenistică în tot imperiul său. Un segment notabil al populației evreiești a fost atras de acest stil de viață hedonist și decadent, devenind cunoscuți sub numele de eleniști (sau Mityavnim în ebraică). Cu toate acestea, mulți alții – printre care Hasmoneenii au jucat un rol de lider – au rezistat tentației de asimilare și au rămas fideli convingerilor lor.

A scos în afara legii viața evreiască

Încurajat de eleniști, Antioh a instituit decrete dure menite să distrugă religia iudaică. El a interzis respectarea Shabbat-ului, a Rosh Chodesh-ului (Începutul lunii) și a circumciziei și a ordonat să fie sacrificat un porc în Templul de la Ierusalim, care pentru evrei însemna o profanare cruntă. Mii de evrei au fost torturați și uciși pentru că s-au opus edictelor lui Antiohus.

Macabeii l-au învins

Conduși de preotul Matityahu și de fiul său Iuda, Macabeii au dus o campanie de succes, începând cu anul 168 î.Hr. pentru a scăpa Israelul de greci și de dominația lor malefică. Deși erau cu mult mai puțini și mai slab înarmați, potrivit tradiției iudaice Dumnezeu le-a acordat o victorie miraculoasă, livrându-i „pe cei puternici în mâinile celor slabi și pe cei mulți în mâinile celor puțini „.

Potrivit unei tradiții, prima zi de Hanuca comemorează înfrângerea lui

Iată o întrebare clasică de Hanuca: Dacă candela avea suficient ulei pentru a arde o zi, dar a ars timp de opt zile în Templu, a fost, din punct de vedere tehnic, un miracol de șapte zile. De ce este Hanuca o sărbătoare de opt zile? Un răspuns este că prima zi de Hanuca comemorează victoria evreilor asupra dușmanilor lor, în timp ce următoarele șapte zile amintesc de miracolul uleiului.

Moartea lui Antioh nu a fost sfârșitul poveștii

Războaiele purtate de Macabei au continuat timp de 25 de ani, până când țara a fost eliberată de sub stăpânirea grecilor seleucizi. Este interesant faptul că majoritatea acestor bătălii au fost purtate după moartea lui Antioh în 164 î.Hr. (și după miracolul de Hanuca), succesorii săi continuând să se angajeze în lupte fără succes cu rezistenții evrei.

Există o „Megilla (Carte) a lui Antioh”

O curiozitate puțin cunoscută de Hanuca: Purim nu este singura sărbătoare cu o megilla (Cartea lui Ester); și Hanuca are una! Există un text antic cunoscut sub numele de „Megillah lui Antioh” care descrie evenimentele din povestirea de Hanuca. Cu toate acestea, această lucrare – atribuită de unii celor cinci fii ai lui Matityahu, iar de alții unui autor din perioada Mișnaică (10 -220 d. Hr.) – nu a fost niciodată inclusă în Tanah, cele 24 de cărți ale Scripturii ebraice, dar face parte din Vechiul Testament la unele culte creștine sub numele Macabei (două cărți).

Astăzi unele comunități evreiești yemenite păstrează obiceiul de a citi Megilla lui Antioh în sinagogă.

Astăzi, Antioh este considerat de unii evrei ca cel mai negativ personaj al perioadei biblice, alături de Nabucodonosor, cel care a distrus Primul Templu în 586 î. Hr și i-a deportat pe evrei în masă în Babilon (primul act documentat istoric de antisemitism/anti-iudaism). Antioh a dorit să distrugă iudaismul, ceea ce ar fi însemnat și sfârșitul evreilor ca popor. Nu a reușit, dar a fost urmat de mulți alții cu scopuri similare, culminând în secolul XX cu Hitler și Holocaustul. Pentru numeroși evrei, recentul atac terorist al Hamas (care are ca scop declarat distrugerea statului Israel) din 7 octombrie – exact două luni în urmă – face ca povestea lui Antioh și a Macabeilor să capete o nouă relevanță.