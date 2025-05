RedBird, firma care controlează AC Milan, devine noul proprietar al publicației The Telegraph

RedBird Capital Partners a anunțat vineri că a cumpărat Telegraph Media Group pentru 500 de milioane de lire sterline (aproape 675 de milioane de dolari), încheind astfel o perioadă lungă de încercări de preluare a grupului de presă, transmite CNN.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Prin această tranzacție, RedBird – o firmă americană – devine singurul proprietar al The Telegraph, publicație britanică cu orientare conservatoare, fondată în 1855. RedBird a declarat că va investi în dezvoltarea digitală a ziarului, cu scopul de a crește numărul de abonați și de a-și consolida prezența în SUA, unde deține deja mai multe investiții în media.

Achiziția vine după doi ani în care RedBird a încercat să preia The Telegraph, fiind blocată în mare parte de guvernul conservator britanic, care limita investițiile statelor străine în presă la 15%. Noul guvern laburist, instalat în iulie 2024, a anunțat recent că va relaxa aceste reguli.

„Această tranzacție marchează începutul unei noi etape pentru The Telegraph, într-un moment în care vrem să creștem brandul în Marea Britanie și internațional, să investim în tehnologie și să extindem baza de abonați,” a declarat Gerry Cardinale, CEO RedBird.

În ianuarie 2024, fostul președinte CNN, Jeff Zucker, a venit la Londra pentru a convinge autoritatea de reglementare Ofcom să aprobe preluarea de către RedBird IMI, unde el este director executiv.

The Telegraph a fost scos la vânzare în 2023, după ce Lloyds Banking Group a preluat ziarul de la familia Barclay, care îl deținea din 2004, din cauza unor datorii neachitate. Familia Barclay a recâștigat temporar controlul în decembrie 2023, printr-un împrumut de la RedBird IMI, un parteneriat susținut de Abu Dhabi. Totuși, guvernul britanic a blocat transferul oficial către RedBird. Acordul de vineri a ocolit această regulă prin oferirea IMI doar a unui pachet minoritar.

RedBird se axează pe piața americană, într-un context în care și alte publicații britanice precum BBC, The Guardian sau The Independent și-au extins cu succes acoperirea în SUA. De exemplu, The Guardian a anunțat în mai o creștere de 25% a veniturilor, iar The Independent a raportat în ianuarie o creștere de 75% a audienței față de anul anterior.

RedBird are investiții importante în media, divertisment și sport în Marea Britanie. În 2024, firma a cumpărat All3Media, o companie britanică de producție și distribuție TV și film. RedBird deține și o parte din clubul de fotbal Liverpool și este proprietar al lui AC Milan din Serie A. De asemenea, intenționează să cumpere Channel 5 dacă fuziunea dintre Paramount Global și Skydance va fi aprobată.

În plus, RedBird a investit în Artists Equity (fondată de Ben Affleck și Matt Damon), în SpringHill Company (condusă de LeBron James și Maverick Carter), în rețeaua YES și a contribuit la finanțarea unor producții precum Reacher (Amazon) și Top Gun: Maverick (Paramount).