Reacția unui cercetător la ”aurul monoatomic” al lui Călin Georgescu: ”Poate e ceva specie de aur folosită de daci” / ”Poate a vrut să zică aur monoizotopic (…) dar oricine din universul ăsta care are aur, are de fapt aur monoizotopic”

Claudiu Tănăselia, redactor la revista Știință & Tehnică și cercetător la Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică din Cluj Napoca susține într-o postare pe pagina sa de Facebook faptul că nu există aur ”monoatomic”, așa cum a spus Călin Georgescu în cadrul unui interviu acordat recent jurnalistului Ion Cristoiu.

”Am auzit că cineva a zis că România are elemente rare, care nu există în tabelul lui Mendeleev. Fals, nu a zis nimeni așa ceva, a zis ceva și mai aiurea—m-am uitat eu la interviu, ca să nu trebuiască să o faceți voi:

« [România] are cele mai importante elemente ale tabloului lui Mendeleev, alea ultimele. […] Aurul monoatomic este în România. Nici nu există pe tabloul lui Mendeleev. »

Ok, deci în primul rând este „tabelul” lui Mendeleev, nu „tabloul”, pentru că Mendeleev nu era pictor.

În al doilea rând, România nu are elementele „alea, ultimele”, adică în nici un caz nu avem Livermorium, Tennessine și Oganesson, pentru că nimeni pe lumea asta nu are așa ceva în mod curent, sunt elemente sintetice, cu timp de înjumătățire câteva secunde sau fracțiuni de secundă, care există pentru scurt timp, în condiții speciale, doar în câteva acceleratoare de particule din lumea asta, pe care le putem număra pe degetele de la o mână. Din păcate, în România nu există așa ceva, ar fi frumos să existe, eu votez masiv cu oricine promite că ne construiește acceleratoare de particule care să producă Oganesson”, spune clujeanul.

Cercetătorul explică faptul că e posibil ca Georgescu să știe despre aur monoizotopic, însă în această situație ar fi vorba de tot aurul.

”Iar asta cu aurul monoatomic nu am înțeles-o, poate e ceva specie de aur folosită de daci, nu știu. După care m-am gândit că poate a vrut să zică aur monoizotopic, în sensul că aurul are un singur izotop natural stabil, 197-Au, asta e adevărat, dar asta e valabil pentru tot aurul din lume și din univers, din câte știm noi până acum. Deci putem spune că România are aur monoizotopic, dar ăsta este în sistemul periodic („tabloul” lui Mendeleev) și oricine din universul ăsta care are aur, are de fapt aur monoizotopic, inclusiv cei de pe Tau Ceti III care-l vor pe Bishop înapoi”, a mai scris Claudiu Tănăselia.

În timpul interviului cu Ion Cristoiu, Georgescu a declarat că România are resurse de sare pentru toată Europa pentru următorii 500 de ani, gaz, petrol, dar şi „toate metalele rare posibile şi imposibile”.

„România are resurse de sare pentru toată Europa pentru următorii 500 de ani, are gaz, are petrol, are cele mai importante elemente ale tabloului lui Mendeelev, alea ultimele. Noi ca bogăţie pe tabloul lui Mendeleev sunt echivalenţi Afganistan, că de aia s-a atacat Afganistanul. (…) Avem aurul atomic, avem toate metalele rare posibile şi imposibile. Aurul monoatomic este în România, care nici nu există pe tabloul lui Mendeleev. Deci toate elementele rare şi foarte rare ale tabloului lui Mendeleev se află aici în România”, a declarat Călin Georgescu.

Întrebat de unde știa asta, Georgescu a spus că ”rapoartele geologice demonstrează acest lucru şi nu vorbim de acum, ci înainte de 1989″.

O teorie a conspiraţiei vorbește despre aurul monoatomic care ar fi fost descoperit în tunelurile dacice din Bucegi. Acolo s-ar fi găsit vase cu un praf alb, iar o analiză a unor cercetători americani ar fi stabilit că era vorba de aur monoatomic. Evident că această informație nu a putut fi probată vreodată.