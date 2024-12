Reacția șefului Ferrari după sezonul cenușiu făcut de Lewis Hamilton în Formula 1

Lewis Hamilton traversează una dintre cele mai slabe perioade din carieră, iar despărțirea de Mercedes va fi una lipsită de glorie. Frederic Vasseur, șeful Scuderiei Ferrari, a fost întrebat dacă nu este îngrijorat de forma cenușie arătată de viitorul său pilot, iar oficialul italienilor se menține optimist.

În acest sezon, Hamilton nu s-a putut duela în a doua parte a sezonului nici măcar cu coechipierul George Russell. A fost ajuns din urmă de acesta în clasament, iar Russell va încheia mai mult ca sigur sezonul înaintea mult mai cunoscutului său coechipier.

Forma slabă a lui Lewis a atras puternic atenția în ultima perioadă, iar așa cum se aștepta toată lumea șeful de la Ferrari a fost întrebat dacă nu este cumva îngrijorat de performanțele sub așteptări arătate de pilotul britanic.

Fred Vasseur nu a arătat presei că ar fi preocupat de forma slabă a viitorului său pilot, oficialul Scuderiei fiind de părere că lucrurile se vor aranja odată cu sosirea lui Lewis la Ferrari.

„Nu sunt deloc îngrijorat”, a fost mesajul clar al lui Vasseur, cel care este de părere că experiența lui Lewis va ajuta Ferrari să ajungă acolo unde-și doresc toți fanii Scuderiei, la vârful ierarhiei din Formula 1.

După 12 ani încununați de succes la Mercedes (a câștigat șase titluri mondiale la piloți), Hamilton va deveni din sezonul viitor pilot al celor de la Ferrari.

Mutarea i-a entuziasmat pe fanii italieni, dar elanul s-a mai potolit puțin după ultimele evoluții ale lui Hamilton.

În vârstă de 39 de ani, Lewis își dorește să câștige un titlu mondial la piloți alături de Ferrari, performanță care i-ar permite să-l depășească pe legendarul Michael Schumacher și să devină deținătorul recordului all-time (cu 8 titluri în Formula 1).

La Scuderia Ferrari, Hamilton va fi coechipier cu Charles Leclerc, cel care se bucură în prezent de statutul de pilot numărul unu al echipei.

Rămâne de văzut cum va decurge colaborarea dintre cei doi pe durata sezonului 2025 din Marele Circ.

#F1 | Fred Vasseur says he’s “not worried at all,” after Lewis Hamilton’s performance at the #QatarGP:

“Not at all. Have a look on the 50 laps that he did in Vegas.”

“Starting P10, finishing on the gearbox of Russell, I’m not worried at all.” pic.twitter.com/UKPYJuwcx7

— deni (@fiagirly) December 2, 2024