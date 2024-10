Reacția lui Vinicius Jr după ce nu a câștigat Balonul de Aur

Văzut ca mare favorit la câștigarea Balonului de Aur, Vinicius Jr. a fost în cele din urmă al doilea în clasamentul final, prestigiosul trofeu ajungând la Rodri, fotbalistul celor de la Manchester City.

Real Madrid a boicotat evenimentul de la Théâtre du Châtelet din Paris, iar după încheierea festivității Vinicius Jr. a avut o reacție pe rețelele sociale.

„Voi face de 10 ori dacă va trebui. Ei nu sunt pregătiţi”, a scris Vicinius pe contul personal de X (fost Twitter), aruncând săgeți în direcția organizatorilor care i-au înmânat trofeul lui Rodri.

🚨 Vinicius Jr after finishing second at the Ballon d’Or: “I’ll do it 10x if I have to. They’re not ready”. pic.twitter.com/WZvNe9P85G

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024