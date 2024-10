Rapid-Farul: 5-0 într-un meci cu doi eliminați / Gheorghe Hagi: ”Poate nu o să mai fiu pe bancă”

Echipa bucureşteană Rapid a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, gruparea Farul Constanţa, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii, transmite News.ro.

Într-o primă repriză dominată de gazde, giuleştenii au deschis scorul în minutul 13, când Petrila a pasat la marginea careului şi Borza a şutat pe jos. În minutul 21 Alibec a trimis cu călcâiul pentru Radaslavescu, acesta a scăpat în careu şi a fost blocat în careu de Cristian Manea.

Rapid şi-a majorat avantajul în minutul 30, după ce Dican a gafat, Christensen i-a trimis lui Petrila şi acesta a înscris. Minutul 40 a adus al treilea gol al gazdelor. Paşcanu a prins un voleu din careu şi Rapid a intrat cu 3-0 la pauză.

În minutul 72 Alex Dobre a debutat cu gol la Rapid, după un contraatac şi o pasă a lui Cristian Manea, iar scorul a luat proporţii, 4-0. Oaspeţii nu au existat pe teren, în timp ce elevii lui Marius Şumudică au pus presiune până la final. Dănuleasă a fost eliminat în minutul 83, la numai două minute după ce intrase pe teren, iar giuleştenii au rămas şi ei în zece.

Hromada a primit galben pentru un atac la Nicolas Popescu, în minutul 90+3, dar după verificarea VAR cartonaşul a fost transformat în roşu şi Hromada a părăsit terenul. Rapidiştii s-au impus în final cu 5-0, Alex Dobre reuşind dubla în minutul 90+4.



Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul, crede că principala problemă a Farului este câştigarea titlului de campioană, în urmă cu doi ani. De atunci jucătorii nu şi-au revenit, spune el, transmite News.ro.

„La scorul ăsta ce să mai zici? Tot ce a făcut Rapid a făcut foarte bine. Am avut clipe foarte bune la Farul în ultimii ani, se pare că în momentul de faţă am ajuns într-un punct în care toate lucrurile sunt dificile. Totul s-a întâmplat în prima repriză, când eu nu am înţeles ce jucăm. Adversarul ne-a dominat, a făcut un meci mare.

În seara asta am trăit momente şi clipe pe care nu şi le doreşte nici un jucător. Toţi suntem de vină, toţi facem ceva care nu merge şi de aici trebuie început. Avem o seară să reflectăm şi să mergem înainte. Cred că cea mai mare problemă a lui Farul e că acum doi ani a ieşit campioană.

Suntem prea sus, nu mai suntem cu picioarele pe pământ, nu mai suntem realişti. Şi fotbalul te pedepseşte. În teren trebuie să ai putere, şi mentală şi fizică. Cine rămâne trebuie să lupte, să iasă la luptă. Ne aşteaptă lucruri grele. Sunt bucuros, dar încă nu am realizat nimic.

Toţi suntem într-o evaluarea, jucătorii, staff-ul, eu. Avem o problemă în momentul de faţă. Cine va rămâne trebuie să lupte pentru Farul, trebuie să schimbăm totul. În fotbal totul durează o zi, iar de mâine trebuie să o luăm de la capăt. Ne aşteaptă un sezon foarte greu.

Poate nu o să mai fiu pe bancă, vedem. Vedem cine va rămâne. Cine vrea să mai fie aici, pentru că poate unii nu mai vor”, a declarat Gheorghe Hagi după înfrângerea suferită luni seara în Giuleşti, 0-5 cu Rapid.

RAPID: Siegrist – C. Manea, Săpunaru (Cr. Ignat 43), Paşcanu (Micovschi 86) – Onea, T. Christensen (Grameni 86), Hromada, Borza – N’jie (Al. Dobre 66), Boupendza, Petrila (Kait 88). ANTRENOR: Marius Şumudică



FARUL: Buzbuchi – M. Bălaşa (Dănuleasă 81), Ţîru, Gustavo Marins, C. Ganea (N. Popescu 71) – V. Dican, Nedelcu (Al. Stoian 28), Vînă – N. Grigoryan (Băsceanu 71), Alibec, Radaslavescu (D. Sîrbu 46). ANTRENOR: Gheorghe Hagi

Cartonaşe galbene: Siegrist 4, Săpunaru 6, Paşcanu 54, Onea 77, A. Dobre 89, / Radaslavescu 36, Alibec 44, Gustavo Marins 89

Cartonaşe roşii: Gabriel Dănuleasă (Farul Constanţa) min. 83; Jakub Hromada (Rapid) min. 90+3

Arbitri: Andrei Moroiţă – Daniel Mitruţi, Ionel Dumitru

Arbitri VAR: Florin Andrei – Cristina Trandafir