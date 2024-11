Quentin Tarantino laudă „Joker 2” și spune că Joaquin Phoenix oferă una dintre cele mai bune interpretări pe care le-a văzut vreodată în viața lui

„Joker: Folie à Deux” a dat greș în fața criticilor și la box office, dar nu și în fața lui Quentin Tarantino, relatează Variety. Cineastul a apărut recent în emisiunea „The Bret Easton Ellis Podcast” și a lăudat sequel-ul „Joker”, care a divizat publicul, și care abia atinge pragul de 60 de milioane de dolari pe plan intern după aproape o lună în cinematografe. Totalul mondial al filmului se ridică la 201 milioane de dolari, o prăbușire uriașă față de încasările de un miliard de dolari ale filmului din 2019.

„Mi-a plăcut foarte, foarte mult, foarte mult. Foarte mult. Cum ar fi, enorm, și m-am dus să-l văd așteptându-mă să fiu impresionat de realizarea filmului”, a spus Tarantino. „Dar am crezut că va fi un exercițiu intelectual, pe care în cele din urmă nu aș crede că a funcționat ca un film, dar pe care l-aș aprecia pentru ceea ce este. Iar eu sunt suficient de nihilist încât să mă bucur de un film care nu funcționează ca un film sau care este, într-o oarecare măsură, o mare, uriașă mizerie. Și nu mi s-a părut un exercițiu intelectual. Chiar am fost prins în el. Mi-au plăcut foarte mult secvențele muzicale. Am fost foarte prins. Am crezut că cu cât cântecele erau mai banale, cu atât erau mai bune. M-am trezit că ascult versurile piesei „For Once in My Life” într-un mod în care nu am mai făcut-o niciodată.”

Tarantino a declarat că a văzut un pic din povestea sa din „Natural Born Killers” în continuarea „Joker”, comparându-i pe Arthur Fleck al lui Joaquin Phoenix și pe Lee Quinzel a lui Lady Gaga cu cuplul de criminali în serie tulburați din acel film, Mickey (Woody Harrelson) și Mallory (Juliette Lewis).

„La fel de mult cum primul era îndatorat filmului „Taxi Driver”, acesta pare destul de îndatorat filmului „Natural Born Killers”, pe care l-am scris. Acesta este ‘Natural Born Killers’ pe care aș fi visat să-l văd. Ca tip care i-a creat pe Mickey și Mallory, mi-a plăcut ce au făcut cu ei”, a spus Tarantino. „Mi-a plăcut direcția pe care a luat-o. Adică, întregul film a fost visul febril al lui Mickey Knox”.

„Pe lângă toate astea, mi s-a părut foarte amuzant”, a adăugat Tarantino, spunând că a văzut filmul într-un «cinematograf IMAX aproape gol» și, prin urmare, a putut ”râde fără să deranjeze pe toată lumea. Știu că râd la scene pe care alți oameni nu le-ar fi râs”.

Tarantino l-a lăudat în mod deosebit pe Phoenix, a cărui interpretare a Jokerului în filmul din 2019 i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor (peste Leonardo DiCaprio în filmul lui Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood”). Regizorul a spus că Phoenix oferă „una dintre cele mai bune interpretări pe care le-am văzut vreodată în viața mea în acest film”, referindu-se la „Folie à Deux”, și l-a lăudat, de asemenea, pe regizorul Todd Phillips pentru că el însuși este un joker.

„Jokerul a regizat filmul. Întregul concept, chiar și el cheltuind banii studioului – îi cheltuiește așa cum i-ar cheltui Jokerul, bine?” a spus Tarantino. „Și apoi marele său cadou surpriză – haha! – jack-in-the-box-ul, când îți oferă mâna pentru o strângere și primești un buzzer cu 10.000 de volți care te împușcă – este cel al tocilarilor de benzi desenate. Le spune să se ducă dracului tuturor. Spune „du-te dracului” publicului de film. Spune să vă duceți dracului la Hollywood. Spune să vă duceți dracului tuturor celor care dețin acțiuni la DC și Warner Brothers […] Iar Todd Phillips este Jokerul. Un film de Joker, în regulă, asta este. El este Joker-ul”.

Tarantino a îndrăgit continuarea mult mai mult decât originalul din 2019, pe care l-a considerat „de o singură notă” în cea mai mare parte a duratei, până când a ajuns la scena culminantă în care Joker-ul lui Joaquin îl împușcă în direct pe gazda talk show-ului lui Robert De Niro. Regizorul a numit acel moment „una dintre cele mai bune scene realizate în ultimii 20 de ani, din acest secol. Cu ușurință! Întregul film a meritat pentru asta”.

Cu mai multe numere muzicale și un final cu răsturnări de situație, „Joker: Folie à Deux” a îndepărtat o mulțime de spectatori de filme de benzi desenate. Dar Tarantino consideră aceste alegeri provocatoare drept puncte forte. Ascultați discuția completă a lui Tarantino la „The Bret Easton Ellis Podcast” aici.