Primarul Slatinei anunţă că nu va mai lăsa procedurile de achiziţie pe mâna şcolilor, pentru că „erau păguboase”

Achiziţiile pentru unităţile de învăţământ din municipiul Slatina vor fi făcute începând din acest an de către primărie şi nu de şcoli cum s-a întâmplat până acum, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, primarul Mario De Mezzo, care a susţinut că respectivele achiziţii erau păguboase şi constituiau „un instrument de jaf la adresa banului public”, transmite Agerpres.

Primarul a explicat, în context, că va scădea doar „artificial” bugetul pentru şcoli, însă nu şi în mod real, deoarece banii vor fi cheltuiţi în continuare pentru unităţile de învăţământ.

„Mă aştept la critici şi atacuri pe un subiect foarte sensibil, scăderea bugetului la şcoli. Este adevărat, am scăzut bugetul la şcoli, pentru că am constatat că şcolile erau un instrument de jaf la adresa banului public. Îşi făceau achiziţiile singure, cum le era dictat şi achiziţiile de cele mai multe ori erau păguboase, cu firme de casă ale fostei administraţii, nu mai revin că am vorbit de multe ori despre asta şi foarte mulţi bani erau sifonaţi. Aşa că am decis eu ca achiziţiile să se facă de către Primăria Slatina, drept care bugetele şcolii nu vor fi păgubite, doar că achiziţiile vor fi făcute de biroul de achiziţii al Primăriei municipiului Slatina. În felul acesta, asigurându-ne că şcolile îşi fac treaba lor de şcoli, iar serviciul de achiziţii îşi face treaba lui de achiziţii”, a afirmat Mario De Mezzo (PNL).

Primarul a subliniat că banii pentru unităţile de învăţământ se vor regăsi în bugetul Primăriei Slatina, instituţia care va face achiziţiile.

„Banii se regăsesc în bugetul primăriei, pentru că primăria va face achiziţiile. Deci, anunţ de pe acum că nu scad bugetele şcolilor decât artificial, prin faptul că am luat banii pe care îi dădeam direct lor şi facem noi achiziţiile la Primăria municipiului Slatina. Ştiu că vor suferi câţiva antreprenori de succes din municipiul Slatina, le transmitem condoleanţe”, a mai spus Mario De Mezzo.

Anul trecut, după câştigarea mandatului de primar, Mario De Mezzo a criticat în mod constant conducerile unor unităţi de învăţământ din Slatina pentru modul de cheltuire a fondurilor, arătând că multe servicii şi produse erau cumpărate de unităţile de învăţământ la preţuri de câteva ori mai mari decât cele de pe piaţă şi de la firme considerate apropiate fostei administraţii.