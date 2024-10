Primarul Sectorului 6: Mă uimeşte Nicuşor Dan, m-a şi inspirat. Trebuie să ne implicăm cu toţii în această campanie electorală

Primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, se declară „plăcut surprins”, dar şi „inspirat” de implicarea primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, în campania electorală.

„Mă uimeşte dl. Dan. Nicuşor Dan. Din nou. Omul a înţeles rapid că are două opţiuni: popcorn sau să se implice activ în aceste alegeri în care se va decide ce se va întâmpla pentru următorii patru ani. Alegeri de al căror rezultat este şi mandatul domniei sale dependent. Nu a făcut el masa, lucrează cu ce i-au pus pe masă partidele de dreapta. Asta arată că nu e defetist şi că nu se lasă la voia întâmplării. Susţine doi candidaţi din pragmatism şi unul din datorie. Are nevoie şi de Guvern, dar şi de majoritate pentru a-şi duce cu bine mandatul. M-a surprins plăcut şi m-a pus pe gânduri. Şi m-a şi inspirat. Trebuie să mă implic şi eu şi să ne implicăm cu toţii în această campanie electorală pentru că ceea ce se va întâmpla în Bucureşti şi în Sectorul 6 patru ani depinde foarte mult de aceste alegeri”, a scris Ciucu, pe Facebook.

El şi-a exprimat în urmă cu patru zile susţinerea pentru referendumul local convocat de Nicuşor Dan. Potrivit lui Ciucu, referendumul local „nu trebuie tratat superficial” şi trebuie să devină „catalizatorul unei reforme administrative” la nivelul Capitalei. În acest sens, el a pledat pentru o reîmpărţire a competenţelor şi atribuţiilor la nivelul autorităţilor locale, urmând ca banii să fie distribuiţi între Primării în funcţie de aceste competenţe.

„În ceea ce priveşte partea de urbanism, în general, susţin, dar trebuie să ne uităm foarte atent la încărcătura birocratică pe care o va avea PMB. Mi-ar plăcea ca cel puţin autorizaţiile pentru proiecte publice să rămână la Primăriile de sector, pentru că acestea sunt foarte importante, dar în general susţin. În ce priveşte bugetul, această discuţie urmează să aibă loc, pentru că banii trebuie să urmeze competenţele legale. Dacă PMB are competenţe şi justifică ca banii să meargă acolo, nu am niciun fel de problemă, dacă mărim şi capacitatea administrativă. Dacă PMB are termoficare, apă, canal, utilităţi mari, evident că are nevoie şi de bani pentru investiţii, dar să aibă şi capacitate administrativă. Dar şi Primăriile de sector au preluat competenţe foarte importante pe utilităţi. În primul rând, managementul deşeurilor, care atârnă foarte mult de bugetul fiecărui sector, este la sectoare; şcolile, tot ce înseamnă proiecte mari de investiţi noi – sunt la sectoare; parcurile trebuie să fie la sectoare”, a precizat edilul Sectorului 6.