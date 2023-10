Primarul Capitalei Nicuşor Dan a înjurat într-un banc cu greierele și furnica, la o emisiune televizată / Moderatorul i-a atras atenţia asupra limbajului folosit

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a înjurat într-un banc pe care l-a spus, duminică într-o emisiune de televiziune. Moderatorul i-a atras atenţia asupra limbajului folosit şi a adăugat că este nevoit să facă acest lucru pentru că acestea sunt reglementările Consiliului Naţional ale Audiovizualului (CNA), transmite News.ro

La finalul interviului de la Digi 24, Nicuşor Dan a fost răspuns la un chestionar de zece întrebări.

El a fost întrebat cine a fost cel mai bun primar al Capitalei şi a răspuns Pache Protopopescu, iar la întrebarea cine a fost cel mai prost primar al Bucureştiului nu s-a putut decide între Sorin Oprescu şi Gabriela Firea.

Nicuşor Dan a fost răspuns şi care a fost cea mai mare greşeală pe care a făcut-o: „În ordinea de priorităţi am făcut multe greşeli. Am vrut să pun în ordine juridicul înainte să dau drumul la nişte investiţii”.

De asemenea, primarul Capitalei a recunoscut că preferă duşurile calde, nu pe cele reci.

Nicuşor Dan a mai precizat că reuşeşte să camufleze atunci când se enervează.

El a fost îndemnat să spună şi un banc.

„E un banc cu greierele şi furnica, o parodie după La Fontaine. Vine greierele la furnică: «dă-mi nu ştiu ce». «Nu, ţine-te de treaba ta». «O să ies din asta, o să am un concert la Bârlad». Revine greierele după un an. «Ajută-mă acum, că am un concert la Iaşi». «Nu, ţine-te de treaba ta». Mai trece un an. «Ajută-mă doar să trec peste perioada asta, am progresat, am un concert la Bucureşti». «Ţi-am spus de mai multe ori să te ţii de treaba ta». Peste încă un an, greierele revine şi îi spune că are un concert la Paris. «Ai spus la Paris? Dacă te întâlneşti acolo cu unul, La Fontaine, spune-i că îl bag în… »”, a încheiat, râzând, Nicuşor Dan.

Peste ultimele cuvinte din banc a fost semnalul sonor „beep”, deoarece conţineau limbaj licenţios.

Moderatorul i-a atras apoi atenţia edilului general asupra limbajului utilizat şi a precizat că este nevoit să facă acest lucru pentru că acestea sunt reglementările CNA.