Primăria Sebeş ar putea să mai angajeze, nu să reducă numărul de…

Dorin Nistor, primar Sebes

Primăria Sebeş ar putea să mai angajeze, nu să reducă numărul de posturi, potrivit edilului

Primarul municipiului Sebeş, Dorin Nistor, susţine că ar avea dreptul să mai angajeze, nu să disponibilizeze personal, aşa cum apare pe simularea dată publicităţii de Guvern,

„Primăria Sebeş are 117 posturi ocupate. Dacă ar fi să aplicăm reducerea de 45%, avem dreptul să mai angajăm încă 31 de persoane”, a transmis, marţi, pe pagina oficială de Facebook, Dorin Nistor, transmite Agerpres.

Edilul a explicat, răspunzând unui comentariu, că a făcut aceste precizări deoarece „informaţiile publice sunt eronate”.

Din analiza publică făcută marţi de Guvern, respectiv pe simularea la nivel de UAT-uri, reiese că municipiul Sebeş, cel de-al doilea oraş ca număr de locuitori din Alba, are 199 de posturi ocupate, iar dacă s-ar aplica reducerea de 40% ar trebui disponibilizaţi 41 de angajaţi, respective 51 pe o reducere de 45%.

În celelalte două municipii, Aiud şi Blaj, nu ar trebuie făcute reduceri de posturi.

În schimb, în municipiul reşedinţă de judeţ, Alba Iulia, cu 516 posturi ocupate, reducerea ar trebui să fie de 73, dacă s-ar aplica o reducere de 40% a personalului, sau de 98 de posturi, dacă ar fi aplicată reducerea de 45%.

