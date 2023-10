Președintele PNL Brăila, despre cum s-a angajat mătușa sa la stat: „Toți avem o mătușă angajată!” / Liderul PSD Brăila a vorbit despre „sinecurile politice ale PNL”

Deputatul Alexandru Popa, președintele PNL Brăila a răspuns după ce liderul PSD din acest județ i-a acuzat pe liberali că își angajează rudele în posturi publice, relatează Debrăila.ro.

Popa susține că nu știe când a fost angajată mătușa sa la Direcția pentru Agricultură sau pe ce post și că nu a intervenit în favoarea acesteia.

„Mătușa mea a muncit, cred, 20 de ani în sistemul bancar. (…) Bun, am o mătușă angajată…Toți avem o mătușa angajată, toți avem o rudă. (…) Haideți să fim serioși, acum toți care sunt apropiați de mine sau care mă cunosc… nu mai poate să mai muncească nimeni, nu mai poate sa trăiască nimeni? E o mătușă…

Eu nu am discutat cu mătușa mea pe ce loc a fost angajată, cum a fost angajată. Am înțeles din răspunsurile domnului Chiriac și am și întrebat o … (…) Mătușa mea s-a angajat într-adevăr, nu știu exact să vă spun, vă dați seama… Nu cred că anul ăsta, are mai mult, dar mătușa mea tot a muncit în ultimul timp”, a declarat președintele PNL Brăila.

Declarațiile lui Popa vin după ce Francisk Iulian Chiriac, președintele PSD și președintele Consiliului Județean, a vorbit despre „sinecurile politice ale PNL”, în contextul în care liberalii i-au acuzat de nenumărate ori pe social-democrați că au acaparat instituțiile publice.

De cealaltă parte, deputatul Popa a refuzat să comenteze despre restul angajărilor de la Direcția pentru Agricultură, printre care se află și soția secretarului-general al PNL, consilierul județean Alexandru Bucălău.