Președintele Curții Supreme de Justiție a SUA, John Roberts, îl critică pe Donald Trump după ce acesta a cerut punerea sub acuzare a unui judecător federal

„De mai bine de două secole, s-a stabilit că punerea sub acuzare nu este un răspuns adecvat la dezacordul privind o decizie judiciară. Procesul normal de revizuire în apel există în acest scop” a spus Roberts într-o declarație emisă marți, relatează Reuters.

Judecătorul federal districtual american James Boasberg, cu sediul la Washington, a ordonat sâmbătă administrației să oprească expulzarea presupușilor membri ai bandelor venezuelene, ceea ce Trump a susținut că este autorizat de o lege din secolul al XVIII-lea folosită istoric doar în timp de război.

„Fac doar ceea ce VOTANȚII au vrut ca eu să fac. Acest judecător, la fel ca mulți dintre ‘judecătorii corupți’ în fața cărora sunt obligat să compar, ar trebui să fie PUS SUB ACUZARE!!!” a scris Trump pe media socială.

Reproșul lui Roberts, un conservator care a fost numit în funcție în 2005 de fostul președinte Republican George W. Bush, la adresa lui Trump face ecou unuia din 2018, când președintele Curții Supreme a apărat independența sistemului judiciar după atacurile persistente ale lui Trump în timpul primului său mandat.

„Nu avem judecători Obama sau judecători Trump, judecători Bush sau judecători Clinton”, a spus Roberts într-o declarație la acea vreme. „Ceea ce avem este un grup extraordinar de judecători dedicați care fac tot ce le stă în putință pentru a face dreptate în mod egal celor care apar în fața lor. Acest sistem judiciar independent este ceva pentru care ar trebui să fim cu toții recunoscători”, a adăugat în 2018 Roberts.

Trump, care a numit el însuși trei dintre cei nouă membri ai Curții (Neil Gorsuch în 2017, Brett Kavanaugh în 2018 și Amy Coney Barrett în 2020) numise „judecător Obama” un judecător care s-a pronunțat împotriva politicii sale de interzicere a azilului pentru anumiți imigranți.

Trump vs Boasberg

La 15 martie, Trump a afirmat că invocarea Legii privind dușmanii străini din 1798 a autorizat administrația sa să ocolească procesele normale de imigrare pentru a efectua îndepărtarea imediată a presupușilor membri ai Tren de Aragua, o bandă criminală despre care a afirmat că este strâns aliată cu președintele venezuelean Nicolas Maduro.

Legea din secolul al XVIII-lea, care conferă președinților autoritatea de a expulza, pe timp de război, persoanele care nu sunt cetățeni și a căror loialitate principală este față de o putere străină, a fost invocată doar de trei ori: în timpul Războiului din 1812, al Primului Război Mondial și, mai recent, al celui de-al Doilea Război Mondial, când a fost utilizată pentru a justifica internarea în masă a persoanelor de origine japoneză, germană și italiană.

La 15 martie, un grup de bărbați venezueleni aflați în custodia autorităților de imigrare americane au intentat un proces în numele lor și al celor aflați în situații similare, încercând să blocheze deportările. Aceștia au susținut, printre altele, că ordinul lui Trump și-a depășit atribuțiile, deoarece legea din 1798 autorizează expulzările numai atunci când a fost declarat război sau când Statele Unite au fost invadate de o „națiune sau un guvern străin”.

În aceeași zi, judecătorul James Boasberg a ordonat administrației să oprească temporar expulzările, inclusiv prin obligarea avioanelor care transportau sute de presupuși membri ai bandelor venezuelene către El Salvador să se întoarcă.

Administrația nu a întors două avioane care se aflau deja în aer și care transportau presupuși membri ai Tren de Aragua, provocând acuzații că administrația Trump a sfidat ordinul judecătoresc.

Avocații Departamentului de Justiție care reprezintă administrația Trump au scris că două zboruri au decolat înainte ca ordinul scris al judecătorului să fie emis și că ordinele verbale pe care judecătorul le-a emis în instanță înainte ca notificarea scrisă să ajungă pe rol nu erau executorii.

Executiv/legislativ contra judiciar

Președintele Roberts a părut să prevadă confruntarea actuală în decembrie anul trecut, când a avertizat public împotriva politicienilor care încearcă să delegitimeze sistemul judiciar, scrie Politico.

„Fiecare administrație suferă înfrângeri în sistemul judiciar – uneori în cazuri cu ramificații majore pentru puterea executivă sau legislativă sau alte subiecte consecvente. Cu toate acestea, în ultimele câteva decenii, deciziile instanțelor, populare sau nu, au fost respectate”, a scris Roberts în raportul său de sfârșit de an. „Cu toate acestea, în ultimii câțiva ani, oficiali aleși din întregul spectru politic au evocat spectrul nerespectării deschise a hotărârilor instanțelor federale. Aceste sugestii periculoase, oricât de sporadice, trebuie respinse cu fermitate.”

Declarația lui Roberts a părut menită să domolească furia crescândă a Republicanilor din Congres de pe Capitoliu, după ce postul lui Trump a declanșat o nouă rundă de cereri de punere sub acuzare.

Aliații apropiați ai lui Trump, care au propus deja punerea sub acuzare a judecătorilor care au blocat ordinul lui Trump privind cetățenia prin naștere și reducerile de cheltuieli supravegheate de Departamentul pentru eficiență guvernamentală al lui Elon Musk, au luat postarea lui Trump drept un semnal pentru a-și intensifica retorica.

„Tocmai am introdus articolele de punere sub acuzare împotriva judecătorului activist radical James Boasberg”, a postat marți dimineață reprezentantul Brandon Gill (R-Texas) ca răspuns la mesajul lui Trump. „Este vinovat de crime și delicte grave și ar trebui să fie înlăturat din funcție”.

Măsura are deja cinci co-sponsori, potrivit unui anunț din partea biroului său: Reps. Eli Crane (R-Ariz.), Buddy Carter (R-Ga.), Mike Collins, (R-Ga.), Barry Moore (R-Ala.) și Andrew Clyde (R-Ga.). Și Musk a redistribuit apelul lui Gill către cei 200 de milioane de urmăritori ai săi.

Alți aliați ai lui Trump din Parlament au transmis mesaje similare în care susțin punerea sub acuzare a lui Boasberg, care a fost numit de președintele Barack Obama și confirmat de Senat cu 96 de voturi pentru și 0 împotrivă în 2011.

Liderii Camerei Reprezentanților nu au sprijinit anterior cererile de punere sub acuzare. Dar marți, un purtător de cuvânt al președintelui comisiei juridice, Jim Jordan, care are prerogativa de a iniția orice procedură serioasă de punere sub acuzare judiciară – a refuzat să închidă ușa procesului.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a fost supus unor presiuni din ce în ce mai mari din partea aripii de dreapta a Partidului Republican pentru a lansa anchete împotriva unei serii de judecători care au emis hotărâri nefavorabile lui Trump.

Johnson a rezistat până acum. Dar el depinde foarte mult de Trump pentru a-și menține influența precară asupra grupului parlamentar scindat a Partidului Republican – și adesea se supune cererilor președintelui.

De asemenea, nu este clar dacă vreunul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump din Congres va introduce așa-numitele rezoluții „privilegiate” de punere sub acuzare, care ar ocoli procesul comisiei și ar forța voturi incomode pentru Republicanii care se tem de escaladarea luptei cu sistemul judiciar.

Democrații frustrați de hotărârile judecătorilor conservatori nu au mers atât de departe încât să solicite punerea sub acuzare a acestora, când dețineau majoritatea în Camera Reprezentanților. Cu toate acestea, în ultimii ani, unii membri progresiști ai Congresului au solicitat punerea sub acuzare a judecătorului Curții Supreme Clarence Thomas (conservator numit de președintele George H W Bush în 1991) pentru presupuse încălcări ale eticii și conflicte de interese, precum și a judecătorului Samuel Alito (conservator numit de George W Bush în 2006) pentru presupuse conflicte de interese.

Parlamentarii Democrați au fost foarte critici la adresa judecătoarei federale districtuale Aileen Cannon, care a prezidat și, în cele din urmă, a respins cazul lui Trump privind documentele clasificate, dar nu au cerut punerea sa sub acuzare.

În sistemul judiciar federal Statele Unite există 94 de tribunale districtuale, 13 curți de apel și o curte supremă. Judecătorii federali sunt numiți în funcție de președintele Satelor Unite și confirmați prin votul Senatului (unde la ora actuală Republicanii au o majoritate de 53 – 47). La începutul lui 2025 erau 833 de judecători federali activi dintr-un număr total de 1770 de posturi în sistem.

Judecătorii federali sunt inamovibili în funcție pe termen nelimitat și pot fi puși sub acuzare de Camera Reprezentanților (unde Republicanii au la ora actuală o majoritate de 218 – 213, cu patru mandate vacante), judecați de Senat și îndepărtați din funcție cu votul a 2/3 dintre senatori (67 din 100).

Începând cu 1803, 16 judecători federali au fost puși sub acuzare de Camera Reprezentanților, opt dintre aceștia au fost găsiți vinovați de Senat și îndepărtați din funcție, șapte au fost achitați și unul a demisionat înainte de proces. Cel mai recent judecător federal îndepărtat din post a fost G. Thomas Porteous, Jr., de la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Est din Louisiana. El a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților la 11 martie 2010, sub acuzația de acceptare de mită și declarații false sub pedeapsa sperjurului; condamnat de Senatul SUA și destituit din funcție, la 8 decembrie 2010.