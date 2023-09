Preşedintele Camerei Comunelor din Canada se scuză după ce a omagiat un fost soldat nazist, în timpul vizitei lui Zelenski

Preşedintele Camerei Comunelor a Canadei şi-a cerut scuze după ce a invitat şi elogiat în timpul vizitei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski un fost combatant ucrainean care a luptat alături de nazişti în cel de-Al Doilea Război Mondial, relatează luni AFP, citată de Agerpres.

În aplauzele audienţei, oficialul canadian, Antony Rota, l-a prezentat în cursul ceremoniei de vineri pe Iaroslav Hunka, imigrant ucrainean în vârstă de 98 de ani, ca fiind „un veteran ucraineano-canadian din Al Doilea Război Mondial care s-a luptat pentru independenţa Ucrainei împotriva ruşilor” şi „un erou ucrainean şi un erou canadian”.

Or, aceste afirmaţii „ignoră faptul că Hunka a servit în divizia 14 Waffen Grenadier a SS, unitate militară nazistă ale cărei crime împotriva umanităţii din timpul Holocaustului sunt bine documente”, a denunţat duminică asociaţia de apărare a comunităţii evreieşti din Canada, Prietenii Centrului Simon Wiesenthal (FSWC), care a solicitat scuze.

„Faptul că un veteran care a servit într-o unitate militară nazistă a fost invitat şi ovaţionat în Parlament este şocant”, a subliniat asociaţia.

Duminică, Rota şi-a cerut scuze.

„Vineri, după discursul preşedintelui Ucrainei, am salutat o persoană din galerie şi apoi am aflat noi informaţii care mă determină să regret că am făcut acest lucru”, a scris Rota, explicând că a luat această iniţiativă întrucât Hunka aparţine de circumscripţia sa.

„Ţin în mod special să adresez scuzele cele mai sincere comunităţilor evreieşti din întreaga Canadă şi din lume”, a adăugat el, insistând că este „singurul responsabil pentru această iniţiativă” şi că îşi asumă întreaga responsabilitate.

Biroul premierului canadian Justin Trudeau a negat orice implicare în această situaţie, reafirmându-şi independenţa faţă de preşedintele Camerei Comunelor şi precizând într-o declaraţie pe reţeaua X, fostă Twitter, că nici premierul, nici delegaţia ucraineană nu au fost atenţionaţi în prealabil în legătură cu invitarea lui Iaroslav Hunka.

Acest lucru nu l-a împiedicat însă pe liderul opoziţiei canadiene, Pierre Poilievre, să denunţe „o gravă eroare de judecată”.

„Biroul lui de protocol este însărcinat să organizeze şi să aprobe toţi invitaţii şi programul vizitelor de stat de acest tip”, a punctat liderul conservator.