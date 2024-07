Presa internațională, după aurul olimpic câștigat de David Popovici: „cursă agonizantă”, „finală meteorică”, victorie la „un vârf de deget”

David Popovici a făcut istorie la Paris, unde a devenit primul înotător român care a câștigat o medalie de aur la Jocurile Olimpice, cu o victorie spectaculoasă la proba de 200 de m liber. Performanța i-a adus tânărului multe laude în presa internațională, în special datorită recuperării fantastice din ultimii 50 de metri ai cursei și finalului “incredibil”, dar multe ziare de specialitate au punctat faptul că performanța de luni nu s-a ridicat la nivelul înalt atins în trecut de român.

La Gazzetta dello Sport, cea mai mare publicație sportivă din Italia, a deschis lista actualizată de medalii din ziua 3 “Cu Popovici prima bucurie (de aur) pentru România” încă din titlu.

Ziarul spaniol El Mundo a vorbit despre “Cursa agonizantă a lui Popovici și un festival australian” și a descris o competiție electrizantă, dar care s-a terminat departe de recordurile stabilite la jocurile olimpice la 200 de m liber masculin. Proba feminină, unde australiencele Mollie O’Callaghan și Ariarne Titmus s-au întrecut pentru primul loc, a fost descrisă în termeni similari.

Cotidianul francez sportiv L’Equipe a menționat faptul că timpul obținut de Popovici luni seară, 1:44:72, nu se ridică la standardul deosebit de înalt stabilit de român în ultimii ani.

“Popovici își confirmă revenirea după o perioadă de acalmie și va fi unul dintre favoriții la titlu în proba de 100 m, ale cărei serii încep marți”, mai scrie ziarul francez.

Cel mai bun timp al lui Popovici este 1:42.97, pe care l-a obținut în 2022. Acest timp reprezintă recordul mondial la juniori și l-a plasat pe locul al treilea în istorie. Cel mai bun timp al său din acest sezon este 1:43.13, înregistrat luna trecută la Campionatele Europene, scrie SwimSwam.

Diario AS, în schimb, s-a axat pe revenirea spectaculoasă a lui Popovici din ultimii 50 de metri: “Românul a reușit acest lucru într-o cursă finală spectaculoasă, formidabilă, meteorică, după ce, cu 150 de metri înaintea, era în urmă, al treilea chiar și la jumătatea cursei pe care Lukas Maertens – medaliat cu aur sâmbătă la 400 m liber – a dominat-o de la început până practic la final, când s-a prăbușit și a căzut pe poziția a cincea”.

Reuters și BBC s-au axat, de asemenea, pe faptul că înotătorul român a rămas în spate în primii 150 de metri ai cursei. BBC notează că vedeta în ascensiune a României, David Popovici, 19 ani, a atins primul linia de sosire și a câștigat aurul la „un vârf de deget”.

Reuters și BBC scriu, al rândul lor, despre deznodământul agonizant al finalei olimpice dela 200 metri liber.

În același timp, Eurosport s-a concentrat mai mult pe Matt Richards, tânărul britanic care, la prima sa finală olimpică, a pierdut aurul la distanță de câteva fracțiuni de secundă de Popovici: “Nu mă pot plânge. Plec de la prima mea participare individuală la Jocurile Olimpice cu o medalie de argint, la două sutimi de aur”, a declarat britanicul.

Primii trei clasați au fost despărțiți de doar 0,07 secunde la finalul unei finale palpitante, în care americanul Luke Hobson și-a revenit după un start lent și a cucerit bronzul, mai notează Eurosport.

Cotidianul britanic The Guardian a punctat că, până și pentru așa numitul “sport decis la vârful degetelor”, cursele de la Paris au avut până acum tendința să se încheie la limită, după lupte “feroce”. The Guardian a ținut, de asemenea, să menționeze “talentul extraordinar” al românului și că, dacă britanicul Matt Richards vrea să îl depășească, mai are multă muncă în față, în condițiile în care Popovici este cu doi ani mai tânăr decât el și, la capacitate maximă, cu aproape două secunde mai rapid.

Alt notabil ziar britanic, The independent, a scris despre cum Richards nu a putut trece de “postura amenințătoare” a lui Popovici, care s-a autointitulat “tăticul clorului”.

Agenția americană Associated Press a vorbit, în schimb, despre cum noua generație a înotului “a revendicat lumina reflectoarelor” luni și l-a enumerat pe Popovici în lista de tineri atleți fenomen din întreaga lume, care au obținut rezultate impresionante seara trecută.

Multe dintre probele la înot au fost cucerite, explică AP, de tineri sportivi veniți din afara “centrului de putere” reprezentat de Statele Unite în domeniul înotului olimpic. Este vorba despre Popovici, de 19 ani, Summer McIntosh, “fenomenul” de 17 ani din Canada, australianca Mollie O’Callaghan și alți înotători medaliați cu aur din Italia și Africa de Sud. Sportivii americani au fost nevoiți, în mare parte, să se mulțumească cu medalii de argint și bronz.

În timpul live-ului de seara trecută, publicația The New York Times a ținut să ia o pauză scurtă de la anunțarea rezultatelor pentru a lăuda “finisajul incredibil” al lui Popovici.