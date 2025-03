Premierul Macedoniei de Nord, după tragedia de la clubul de noapte din Kocani: Este o zi dificilă şi tristă / Ministerul de interne a anunţat că au fost efectuate arestări

Premierul Macedoniei de Nord, Hristijan Mickoski, a anunţat, duminică dimineaţă, că guvernul este „pe deplin mobilizat şi va face tot ce este necesar pentru a face faţă consecinţelor şi a determina cauzele tragediei” de la un club de noapte. Potrivit autorităţilor, 51 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma unui incendiu la un club de noapte din Kocani, transmite News.ro.

El a mai spus că este o „zi dificilă şi foarte tristă” pentru ţară, care a pierdut „atât de multe” vieţi tinere.

Cel puţin 51 de persoane au fost ucise şi peste 100 au fost rănite într-un incendiu care ar fi izbucnit în jurul orei 03:00 (02:00 GMT) la clubul Pulse din Kocani, un oraş situat la aproximativ 100 km est de capitala Skopje. Imaginile postate pe reţelele de socializare arată clădirea cuprinsă de flăcări.

Aproximativ 1 500 de persoane asistau la un concert al trupei de hip-hop ADN, foarte populară în ţară.

Presa locală afirmă că incendiul ar fi putut fi cauzat de utilizarea unor dispozitive pirotehnice, imaginile arătând scântei de pe scenă care se aprind pe tavan înainte de a se răspândi rapid.

Ministrul de interne Pance Toskovski a declarat că au fost efectuate câteva arestări.



North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

Video: https://t.co/NfIJloWjBO pic.twitter.com/LwCR0I4w6i

