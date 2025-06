Premierul interimar Predoiu, despre consumul de droguri în România: ”Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să vorbim deschis, să informăm corect şi să fim alături de cei care au nevoie de ajutor / Guvernul îşi reafirmă angajamentul ferm de a lupta în continuare împotriva consumului de droguri”

Consumul de droguri reprezintă una dintre „cele mai grave” ameninţări la adresa siguranţei naţionale, cu efecte „devastatoare” asupra tinerilor, familiilor, comunităţilor şi societăţii în ansamblul ei, a declarat, sâmbătă, prim-ministrul interimar Cătălin Predoiu, care a evidenţiat că, prin educaţie, prevenţie şi implicare, trebuie construit un sistem rezilient în faţa acestui flagel, transmite Agerpres.

„Ziua Naţională a Conştientizării Riscurilor Asociate Consumului de Droguri, pe care o marcăm pentru prima dată în acest an, este un semnal puternic cu privire la pericolele provocate de acest tip de adicţii, dar subliniază, în egală măsură, că este important să acţionăm ferm, solidar şi responsabil pentru a proteja sănătatea şi viitorul societăţii noastre. Prin educaţie, prevenţie şi implicare trebuie să construim un sistem rezilient în faţa uneia dintre cele mai grave ameninţări la adresa siguranţei naţionale, cu efecte devastatoare asupra tinerilor, familiilor, comunităţilor şi societăţii în ansamblul ei”, a afirmat Predoiu.

Guvernul îşi reafirmă angajamentul „ferm” de a lupta în continuare împotriva consumului de droguri şi sprijină toate iniţiativele menite să prevină şi să combată acest flagel din ce în ce mai prezent în societatea actuală, a transmis prim-ministrul interimar.

El a amintit că, în cursul anului trecut, Guvernul a asigurat finanţarea necesară pentru consolidarea capacităţilor de prevenire şi combatere a traficului de droguri. Au fost angajaţi specialişti în structurile antidrog, au fost operaţionalizate două laboratoare noi în Braşov şi Craiova pentru analiza şi identificarea substanţelor interzise şi au fost achiziţionate scanere şi spectrometre portabile pentru identificarea rapidă a drogurilor, a menţionat Cătălin Predoiu.

„Prin reorganizarea Agenţiei Naţionale Antidrog, am înfiinţat Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor, sub coordonarea directă a prim-ministrului, cu rol de a elabora, coordona şi monitoriza politicile naţionale privind prevenirea consumului de droguri, combaterea traficului şi asistenţa integrată a consumatorilor. Pentru a oferi sprijin adecvat şi tratament consumatorilor de droguri, în special minorilor, am decis înfiinţarea de Centre de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor în cadrul unităţilor sanitare publice în fiecare judeţ. Acestea vor prelua responsabilităţile centrelor antidrog, cu accent asupra asigurării sprijinului medical şi intervenţie multidisciplinară prin psihiatri, psihologi, asistenţi medicali, terapeuţi şi asistenţi sociali”, a completat premierul.

Conform acestuia, eforturile susţinute de până acum trebuie continuate de către noul Guvern şi de către noua administraţie a statului, într-o manieră integrată, care să aibă în centrul preocupărilor educaţia, prevenţia şi empatia pentru cei care au nevoie de sprijin.

„Dincolo de măsurile guvernamentale şi de politici publice, este nevoie ca fiecare dintre noi să se implice personal alături de autorităţi şi organizaţii ale societăţii civile pentru a contribui la crearea unui mediu sigur şi sănătos în comunităţile noastre. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să vorbim deschis, să informăm corect şi să fim alături de cei care au nevoie de ajutor. Doar printr-un efort comun, prin politici publice sustenabile, prin sprijinirea programelor de prevenţie, tratament şi reintegrare socială, putem construi o societate echitabilă în care generaţia tânără să fie protejată”, a mai susţinut Predoiu.