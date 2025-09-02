Premierul Bolojan, dispoziție pentru prefecturi să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii

Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi.

Primarii și președinții de consilii județene care au comunicat inițial date eronate, au timp până joi, 4 septembrie 2025, să transmită cifrele corecte.

Pe baza acestor date se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor și consiliilor județene care va fundamenta reforma administrației publice locale, se precizează în informarea transmisă de cancelaria premierului.

Reamintim, Bolojan a subliniat importanța reducerii numărului de angajați din administrația publică, pentru a diminua cheltuielile bugetare și a stabilit necesitatea unei reanalizări a strategiei de reformă propusă, ce a întâmpinat opoziție din partea PSD și UDMR.