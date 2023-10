Premierul Ciolacu condamnă cu fermitate atacul terorist din Bruxelles

Premierul Marcel Ciolacu a condamnat, marți, cu fermitate atacul terorist din Bruxelles.

„Profund îngrijorat de atacul terorist de la Bruxelles. Condamn cu fermitate violența motivată de ură și sunt solidar cu popoarele belgian și suedez în aceste momente dificile”, a transmis premierul Ciolacu pe Twitter.

Deeply concerned by the terrorist attack in Brussels. I strongly condemn the hate driven violence, and I stand in solidarity with the Belgian and Swedish peoples in these difficult moments.

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) October 17, 2023