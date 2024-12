Pilotul înlocuit de echipă înainte de ultimul Grand Prix al sezonului 2024 din Formula 1

Pilotul australian Jack Doohan va pilota unul dintre monoposturile Alpine la ultimul Mare Premiu de Formula 1 al sezonului, care va avea loc în acest weekend la Abu Dhabi, în locul francezului Esteban Ocon, aflat pe picior de plecare la team-ul american Haas, a anunţat luni echipa franco-britanică, citată de AFP.

„Alpine anunţă participarea pilotului său de rezervă Jack Doohan la Grand Prix-ul de la Abu Dhabi, în locul lui Esteban Ocon. Această schimbare permite eliberarea lui Esteban pentru ca el să poată pilota pentru Haas în testele de final de sezon de la Abu Dhabi”, a indicat Alpine într-un comunicat.

Anunţat deja ca pilot oficial alături de Pierre Gasly pentru sezonul 2025, Jack Doohan va concura cu numărul 61, numărul său înregistrat de rezervă, şi va participa, de asemenea, la testele de la sfârşitul sezonului ale echipei sale pe Circuitul Yas Marina de la Abu Dhabi, conform echipei sale.

Zvonul despre această plecare anticipată a lui Ocon a inflamat duminică paddock-ul Marelui Premiu al Qatarului, iar directorul Alpine, Oliver Oakes, a confirmat seara târziu că cele două părţi sunt în negocieri pentru o plecare anticipată a francezului în vârstă de 28 de ani.

Ajuns în 2020 la Alpine, numită pe atunci Renault, Esteban Ocon a concurat în 106 Mari Premii şi a obţinut patru podiumuri, inclusiv o victorie, singura din cariera sa în Formula 1, în Ungaria în 2021.

În acest sezon, el se află pe locul 14, cu 23 de puncte, în clasamentul piloţilor, datorită în special locului doi neaşteptat obţinut la Marele Premiu al Braziliei, la începutul lunii noiembrie, informează Agerpres.

