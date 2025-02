Peste două miliarde de oameni utilizează Google Maps, în prezent. Aplicația a fost lansată în urmă cu 20 de ani

Peste două miliarde de oameni utilizează, în prezent, în mod constant, interfaţa Google Maps, aplicaţie lansată în urmă cu două decenii, se arată într-un comunicat de presă al Google România, transmis joi Agerpres.

„În urmă cu douăzeci de ani, Google Maps a revoluţionat modul în care oamenii se deplasează din punctul A în punctul B. De-a lungul timpului, Google Maps, a transformat felul în care oamenii interacţionează cu lumea şi este un instrument esenţial pe care se bazează peste 2 miliarde de oameni în fiecare lună. La începutul lui februarie 2025 sărbătorim două decenii de Google Maps. Pe 8 februarie 2005, apărea prima versiune a Google Maps, pentru desktop, având funcţionalitatea principală de a oferi indicaţii de orientare către destinaţia dorită. De-a lungul anilor, au fost adăugate noi funcţii şi servicii: Google Earth (serviciu care foloseşte imagini satelitare tridimensionale) a venit tot în 2005, doi ani mai târziu se năştea Street View, serviciul care oferă imagini 360 grade de la nivelul străzii, iar prima aplicaţie mobilă Google Maps apărea la finalul aceluiaşi an (la început pentru Blackberry şi Palm). În ultimii ani, evoluţia Google Maps este strâns legată de cea a Gemini, platforma AI a Google”, menţionează compania.

Potrivit sursei citate, la ora actuală, numărul de kilometri care sunt parcurşi zilnic cu ajutorul navigaţiei Google Maps, la nivel mondial, este de 20 de miliarde, faţă de un miliard, acum cinci ani.

De asemenea, în aplicaţie există informaţii despre 250 de milioane de afaceri şi locuri, în comparaţie cu situaţia din 2015, când acest număr era de 150 de milioane.

În România, Google Maps şi-a făcut apariţia prin versiunea localizată în aprilie 2010, iar primele imagini Street View au fost publicate pe Google Maps la finalul aceluiaşi an. De atunci, acoperirea Street View din România s-a actualizat şi extins constant: au fost adăugate imagini de pe apă (Dunăre şi Delta Dunării), de sub pâmânt (Salina Turda) sau din muzee (Muzeul Naţional Brukenthal) şi clădiri (Palatul Parlamentului). În 2023 au fost adăugate imagini Street View de pe Via Transilvanica: aproape 900 de kilometri ai drumului pot fi exploraţi digital prin imagini panoramice.

Proiectele Street View în România au adus modalităţi de preluare a imaginilor în premieră mondială: în Delta Dunării, fotografierea drumurilor din localitatea Letea a fost realizată cu o căruţă pe care s-a montat camera 360 grade, în timp ce pentru Via Transilvanica s-a folosit un triciclu de tipul „recumbent bike”, realizat special pentru acest proiect, echipat cu o instalaţie cu cameră panoramică.

În topul locurilor din România care au primit cele mai multe recenzii pe Google Maps, de-a lungul timpului, se află: Salina Turda, Delfinariul Constanţa, Podul Minciunilor din Sibiu, Piaţa Victoriei, Piaţa Constituţiei, Piaţa Sfatului din Braşov, Piaţa Mare din Sibiu, Cetatea de Scaun a Sucevei, Arcul de Triumf din Bucureşti, Faleza Cazinoului din Constanţa.

Reprezentanţii Google subliniază că în Google Maps vor fi integrate o serie de noi funcţionalităţi, printre care şi butonul „Întreabă despre acest loc”, care va permite utilizatorilor să adreseze întrebări despre locaţiile afişate pe hartă, direct către Gemini AI. În plus, se pot adresa întrebări ca „lucruri de făcut cu prietenii noaptea în” sau „activităţi distractive de iarnă în” – pentru a obţine inspiraţie organizată de Gemini şi rezultate utile care se bazează pe datele de încredere ale Maps. Totodată, orice întrebare despre un loc, cum ar fi care este codul vestimentar sau dacă există parcare, pentru a obţine un răspuns imediat, transmite Agerpres.

„Să te orientezi într-un aeroport necunoscut poate fi dificil, dar Google Maps te poate ajuta. Data viitoare când zbori, caută aeroportul şi apasă pe tab-ul „Director”. Vei vedea ce este disponibil în aeroport şi în zona lui, inclusiv restaurante, magazine, saloane, parcări, închirieri auto şi multe altele pentru a-ţi face călătoria mai uşoară. Întoarce-te în timp cu Street View pentru a vedea vechi prieteni, pe cei dragi care au trecut în nefiinţă şi chiar şi amintiri amuzante cu familia. Poţi chiar să-ţi vezi casa copilăriei. Deschide Google Maps şi activează funcţia Street View. Caută adresa casei tale, atinge „Vezi mai multe date” şi derulează printre imagini cronologice pentru a vedea cum s-a transformat cartierul tău de-a lungul timpului! Uită de apelurile telefonice sau de căutările de ultim moment pentru rezervări: Google Maps te poate ajuta să obţii o masă la restaurantul tău preferat. Caută restaurantul, iar dacă acesta colaborează cu un partener de rezervări, apasă pur şi simplu pe „Găseşte o masă” pentru a-ţi face rezervarea”, notează sursa citată.

Alte funcţionalităţi ale Google Maps se referă la planificarea rutelor eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil sau Pegman – mascota de la Street View, care, în funcţie de locul din lume în care se navighează, se poate transforma în cineva nou.