Peste 500 de elevi din Sinaia primesc cadou de la Primărie o excursie la Bucureşti, care costă administrația locală 80.000 de lei / Restricţii de trafic, în Sinaia, sâmbătă dimineaţă, când pleacă autocarele

Peste 500 de elevi din Sinaia primesc cadou, în preajma sărbătorilor de Paşte, o excursie la Bucureşti din partea administraţiei locale. Sâmbătă dimineaţa, 12 autocare se vor încolona şi vor pleca spre Capitală, unde elevii vor avea mai multe activităţi. Costurile totale ale excursiei sunt de aproximativ 80.000 de lei, transmite News.ro.

Evenimentul ”Excursia anului” se află la a doua ediţie, iar anul acesta 550 de copii, elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, alături de însoţitori, vor pleca într-o călătorie spre Bucureşti.

Elevii vor vizita Muzeul Geologic Naţional şi Expoziţia de Dinozauri şi vor participa şi la un spectacol la Circul Metropolitan Bucureşti.

”Pentru a asigura deplasarea în cele mai bune condiţii, Primăria Sinaia va implementa măsuri speciale pentru gestionarea traficului celor 12 autocare care vor forma o coloană impresionantă pe drumul către Bucureşti. În dimineaţa zilei de 20 aprilie 2024, traficul rutier va fi restricţionat pe B-dul Carol I, între intersecţia cu B-dul Republicii până la intersecţia cu str. Aosta, între orele 06:30 şi 07:30, pentru a facilita îmbarcarea copiilor şi formarea coloanei de autocare”, au anunţat oficialii Primăriei Sinaia.

Reprezentanţii administraţiei locale au declarat pentru News.ro că, în total, cheltuielile pentru această excursie au fost de aproximativ 80.000 de lei, costul pentru fiecare elev fiind de aproximativ 135 de lei, tarif care include bilete la muzeu, intrare la circ, masă de prânz şi transport.

Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea (PNL), a declarat pentru News.ro că şi în anii anteriori administraţia locală oferea cadouri, uneori sub formă de pachete, elevilor din şcolile din Sinaia, cu ocazia sărbătorilor de Paşte, însă s-a recurs la organizarea unui eveniment sub forma unei excursii pentru că aceasta are şi rol recreativ, şi educativ şi întăreşte legăturile din comunitate.

Acțiunea primăriei are loc în preajma campaniei electorale pentru alegerile din 9 iunie.