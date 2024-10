Peste 300 de chitariști vor cânta împreună, sâmbătă, la Timișoara, la ”Guitar Day” / Li se alătură în concerte Radu Almășan de la Bosquito, Ștefan Boldijar de la Semnal M și Ducu Bertzi

Un nou moment muzical special la Timișoara, unde și-au dat întâlnire peste 300 de chitariști din toată țara. Aceștia vor cânta simultan 17 piese alături de mai multe vedete, anunță Opinia Timișoarei.

Evenimentul Timișoara Guitar Day – One City. One Day. One Guitar Love este programat sâmbătă, 19 octombrie, de la orele 16.00 la Faber, Splaiul Penes Curcanul 4-5, Timișoara, iar intrarea este liberă.

„Timișoara Guitar Day, un nou format de eveniment organizat de Asociația Culturală Play, condensează într-o singură zi serenade de chitară, concerte, expoziții și alte activități, desfășurate la FABER. Evenimentul face parte din programul de educație muzicală Pune Mana pe Chitară.

Serenada Chitariștilor va deschide programul la ora 16:00, iar sute de chitariști din toată țara își unesc forțele într-un concert cu totul unic, în cadrul căruia vor interpreta 17 piese folk-rock, românești și internaționale, cântate în duet cu marii artiști invitați: Radu Almășan de la Bosquito, Ștefan Boldijar de la Semnal M, Ducu Bertzi, Paul Radu de la Antract și Adrian „Moldo” Moldovan.